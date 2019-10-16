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Алкоголизм, иллюстративное фото.

Еще один сквер в Кишиневе превращен в место пьяного угара - видео

CC0 / Pixabay / rebcenter-moscow
Общество
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Некоторые жители и гости столицы не хотят жить цивилизованно - об этом можно судить по вопиющей картине, сложившейся в сквере с панорамной площадкой на улице Мария Дрэган в столице.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik, Андрей Петрик. Разбросанные винные и пивные бутылки, груды мусора и следы бурных алкогольных возлияний - такой пейзаж можно увидеть в одном из самых живописных мест на Чеканах. 

Всего за каких-то две недели после открытия оборудованной зоны отдыха местные жители и случайные прохожие умудрились превратить территорию в настоящий "пьяный угол". По вечерам здесь собираются шумные компании, которые предпочитают употреблять не чай и не кофе, а кое-что покрепче. 

Возмущенные пользователи социальных сетей пишут в комментариях, что, к сожалению, что ни делай в городе, некоторые его бесшабашные жители все равно в сжатые сроки все испортят. 

И все же место сохраняет свою привлекательность для людей с нормальным менталитетом. Через специальные бинокли с панорамной площадки, которую, хочется надеяться, не изгадят окончательно, можно увидеть "вблизи" и телебашню, и Центральный универмаг, и здание Молдтелекома, и центральную площадь с Триумфальной аркой и Кафедральным собором, и здания президентского дворца и парламента, и монастырь Чуфля, и многое другое.

Сквер хорошо освещен, на панорамной площадке установлены комфортные скамейки, где можно просто посидеть с чашечкой кофе или чая и посмотреть на виды родного города. Именно к такому цивилизованному времяпровождению призывают кишиневцы тех, кто устраивает в сквере пьяные шабаши.

А в недалеком будущем здесь появится и летняя тень - на протяжении площадки высажены молодые липы, которые наверняка будут радовать грядущие поколения своим пьянящим ароматом в конце июня.

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Создание благоустроенной зеленой зоны, по словам местных жителей, было важно в этом месте столицы, поскольку рядом походит оживленная трасса - улица Вадул-луй-Водэ. В часы пик воздух здесь сильно загазован, а новая зеленая зона частично поможет решить проблему уже через несколько лет.

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Теги:
мусор, парк, сквер, Кишинев


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