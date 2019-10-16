В Молдове пройдёт конференция "SuperNova - Digital Summit Chisinau 2019"

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Конференция является площадкой для обсуждения стратегии развития рекламного рынка посредством различных инструментов в интернете на территории Молдовы.
Спикеры донесут до основных игроков рынка (рекламных агентств и потенциальных клиентов) преимущества и возможности собственных сервисов и раскроют яркие кейсы. Область диджитал в рекламе развивается быстрее любого медиа, и поэтому предлагаем общими усилиями поддерживать и развивать рынок онлайн в Молдове. Официальный сайт конференции>>>
Sputnik Молдова выступает Информационным партнёром Конференции.
ПРОГРАММА:
09:30 - 10:30
Регистрация
10:30 - 11:10
Online Audience Study in Moldova
Teo Orban / Victor Avram, Gemius Romania & Moldova
11:10 - 11:30
Online media - where are we moving?
Dorel Samoila, Group of agencies part of Publicis Media Moldova
11:30 - 13:00
Секция: “Digital technology”
Тема: Космос в диджитале. Тренды в онлайн рекламе, новые технологии, будущее.
Экосистема Mail.ru Group. Платформа MyTarget
Александр Корнеев, Mail.ru Group
Новое лицо медийки: что драйвит рост сегмента.
Кирилл Лащенко, IAB Belarus
Технологии Яндекса. Adfox как рекламный инструмент.
Ольга Лозовская, Enter Net Av
13:00 - 14:00
Обеденный перерыв
14:00 - 15:20
Секция: “Online video advertising”
Тема: Новые возможности в онлайн видео в разрезе крупных лицензионных онлайн-кинотеатров и видео сервисов
Влад Полоцкий, ivi
Борис Флишкин, Ruform (Rutube & Pladform)
Виталий Вишняк, Megogo
15:20 - 16:40
Секция: “Mass media in digital”
Тема: Влияние диджитал на СМИ.
Наталья Морарь, tv8.md
Ян-Марти Аллик, newsmaker.md
Игорь Наймушин, МИА "Россия сегодня"
16:40 - 18:00
Секция: “Performance & digital marketing strategies”
Тема: Опыт баинга и реализации онлайн кампаний посредством вендоров Google, Yandex, Facebook и др.
Иван Фаина, Mediacom
Roman Bălțeanu, AdCenter
Ольга Кшевински, Alltime
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