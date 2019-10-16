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В Молдове пройдёт конференция "SuperNova - Digital Summit Chisinau 2019"

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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В Кишиневе 17 октября в Capitoles Park пройдёт вторая конференция "SuperNova – Digital Summit Chisinau 2019", организатором которой является медиаселлер NOVAWEB.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Конференция является площадкой для обсуждения стратегии развития рекламного рынка посредством различных инструментов в интернете на территории Молдовы.

Social media
CC BY 2.0 / Stock Catalog / facebook
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Спикеры донесут до основных игроков рынка (рекламных агентств и потенциальных клиентов) преимущества и возможности собственных сервисов и раскроют яркие кейсы. Область диджитал в рекламе развивается быстрее любого медиа, и поэтому предлагаем общими усилиями поддерживать и развивать рынок онлайн в Молдове. Официальный сайт конференции>>>

Sputnik Молдова выступает Информационным партнёром Конференции.

ПРОГРАММА:

09:30 - 10:30
Регистрация

10:30 - 11:10
Online Audience Study in Moldova
Teo Orban / Victor Avram, Gemius Romania & Moldova

11:10 - 11:30
Online media - where are we moving?
Dorel Samoila, Group of agencies part of Publicis Media Moldova

11:30 - 13:00
Секция: “Digital technology”

Тема: Космос в диджитале. Тренды в онлайн рекламе, новые технологии, будущее.

Экосистема Mail.ru Group. Платформа MyTarget
Александр Корнеев, Mail.ru Group

Новое лицо медийки: что драйвит рост сегмента.
Кирилл Лащенко, IAB Belarus

Технологии Яндекса. Adfox как рекламный инструмент.
Ольга Лозовская, Enter Net Av

13:00 - 14:00
Обеденный перерыв

14:00 - 15:20
Секция: “Online video advertising”

Тема: Новые возможности в онлайн видео в разрезе крупных лицензионных онлайн-кинотеатров и видео сервисов

Влад Полоцкий, ivi
Борис Флишкин, Ruform (Rutube & Pladform)
Виталий Вишняк, Megogo

15:20 - 16:40
Секция: “Mass media in digital”

Тема: Влияние диджитал на СМИ.

Наталья Морарь, tv8.md
Ян-Марти Аллик, newsmaker.md
Игорь Наймушин, МИА "Россия сегодня"

16:40 - 18:00
Секция: “Performance & digital marketing strategies”

Тема: Опыт баинга и реализации онлайн кампаний посредством вендоров Google, Yandex, Facebook и др.

Иван Фаина, Mediacom
Roman Bălțeanu, AdCenter
Ольга Кшевински, Alltime

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