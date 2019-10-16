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Permis de conducere

Жесткие меры: кого в Молдове могут пожизненно лишить водительских прав

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Конфискация транспортных средств и пожизненное лишение права на вождение автомобиля - власти Молдовы надеются, что ужесточение санкций позволит в разы сократить число водителей, садящихся за руль в нетрезвом состоянии.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Власти Молдовы заявили о необходимости введения новых наказаний для автовладельцев, которых уличат в вождении в нетрезвом виде. После ряда шокирующих ДТП, произошедших на трассах республики в последнее время, виновниками которых были нетрезвые водители, правительство разработало план мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения. "Правила для всех" - именно так называется новый документ. 

Министерство внутренних дел предложило ввести новые меры пресечения для тех, кто любит выпить, а затем садится за руль. В ведомстве считают, что только жесткие законные наказания смогут положить конец хаосу на автотрассах республики. В частности, среди наиболее суровых мер воздействия предлагают ввести конфискацию транспортных средств и даже пожизненное лишение водительских прав. 

Основными целями нового плана является создание благоприятных условий для водителей, развитие культуры дорожного движения, мер по предотвращению ДТП.

ВАЗ, архивное фото
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
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Более того, в МВД республики планируют создать рабочую группу, которая займется выявлением наиболее опасных водителей, не раз становившихся виновниками дорожно-транспортных происшествий, злостных неплательщиков штрафов за нарушение ПДД, автолюбителей, которые ранее были уличены сотрудниками Патрульной полиции в вождении в нетрезвом виде.

Рабочей группе МВД предстоит проверить: сколько раз наиболее опасные водители попадали в ДТП, и какие законные наказания последовали за этим.

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Инициативу о введении подобных мер представители властей республики объясняют тем, что предыдущие ужесточения законодательства не привели к ожидаемым результатам, а число водителей, садящихся за руль в нетрезвом виде, не снизилось, как этого ожидали. Пожизненное лишение прав и конфискация автомобиля могут стать хоть и суровыми, но весьма убедительными аргументами для тех, кто до сих пор пренебрегал законодательными нормами.

МВД продолжит спецоперации типа "Белые ночи", "Скорость", "Пешеход", "Светофор" – рейды по выявлению нарушителей ПДД.

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Теги:
водители, наказание, лишение прав, водительские права


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