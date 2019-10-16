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Ветераны на Красной площади перед началом парада

Россия снова позаботилась о ветеранах Великой Отечественной из Приднестровья

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Общество
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Материальная помощь ежегодно выдается адресатам в рамках специальной программы, проводимой правительством города Москвы.

ТИРАСПОЛЬ, 16 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Россия выделила материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труда, проживающим на территории Приднестровья. Выплачивается она ежегодно на протяжении многих лет. На сей раз ее получили 100 ветеранов.

"Среди получивших материальную помощь от Российской Федерации есть несколько ветеранов, перешедших 100-летний рубеж. Они 1917-го и 1919-го года рождения", - рассказала корреспонденту Sputnik председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева.  

По ее словам, большинство получателей в силу возраста уже не могут сами преодолеть расстояния и прийти за выделенными средствами. Им их приносят на дом.

Георгиевская ленточка
© Sputnik / Евгения Новоженина
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"К ним приезжают представители русских общин, советов ветеранов, местной власти. А в Тирасполе подключились ребята из группы "Волонтеры Победы", - отметила Кохтарева.

Большинство ветеранов уже получило материальную помощь, осталось раздать выделенные Россией средства всего нескольким ее получателям.

Программа уже много лет реализуется Департаментом внешнеэкономических и международных связей правительства города Москвы. В этом году размер помощи составил 7 тысяч российских рублей или 1743 приднестровских рублей (почти 100 евро).

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Теги:
матпомощь, помощь, ВОВ, ветераны, Приднестровье


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