Дружба на расстоянии - перед мэрией Кишинева появились интересные указатели

Перед зданием столичной администрации теперь возвышается колонна с указателями направлений и расстояний до городов-побратимов Кишинева.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik. Кишиневцы умеют дружить - об этом можно судить по числу городов-побратимов молдавской столицы. Муниципальные власти решили проиллюстрировать эту реальность, установив вблизи здания столичной примэрии пятиметровую ажурную колонну, на которой прикреплены таблички с гербами городов-побратимов Кишинева, а также указанием направлений и расстояния до каждого из них. Инсталляция находится на одной из центральных улиц - Влайку Пыркалаб.

В темное время суток колонна будет ярко освещена с тем, чтобы все желающие смогли сфотографироваться с ней и под покровом ночи. Стоимость работ по возведению нового туристического объекта составила 200 тысяч леев, а автором проекта выступил молдавский скульптор Андрей Дохотару. © Sputnik / Александр Кондратюк Сто строк о наболевшем - некоторые жители Кишинева любят город "по-своему"

Колона - не единственный объект, по которому гости молдавской столицы могут узнать расстояние до главных городов мира. В мостовой перед зданием Главпочтамта есть бронзовый "нулевой километр" в виде солнца, лучи которого указывают приезжим на их родные города.

У молдавской столицы много городов-побратимов, с которыми установлены тесный кооперационные и культурно-гуманитарные связи. Одним из первых стал Гренобль (в 1977 году), а одноименная улица в Кишиневе носит одноименное название. Также, когда Молдова еще находилась в составе СССР, городом-побратимом столицы стал немецкий Мангейм (в 1989 году), а также итальянский Реджо-нель-Эмилия (тоже в 1989 году).

Далее следуют города, которые "побратались" с Кишиневом после обретения Молдовой независимости. Первой в этом списке стала Одесса, установившая дружеские связи Кишиневом в 1994 году, за ней последовали Киев и Бухарест (1999 год).

Затем в 2000-м дружбу с Кишиневом официализировали Тель-Авив, Минск и Ереван. Столица Турции Анкара стала побратимом Кишинева в 2004-м, а древняя столица Молдовы Яссы последовали за ней в 2008-м году. В 2011-м этот список пополнили Тбилиси и румынская Алба-Юлия. Израильский Ашдод присоединился к "тесной компании" в 2013-м, а Черновцы в 2014-м.

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