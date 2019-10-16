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Плесень, архивное фото.

Плоды с плесенью - в некоторые магазины Кишинева ходить небезопасно

© Depositphotos / Hsagencia
Общество
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Нет и недели, чтобы права потребителей в некоторых торговых точках столицы не нарушались грубым образом, текущая семидневка также не стала исключением.

КИШИНЕВ, 16 окт - Sputnik, Андрей Петрик. Кишиневцев уже сложно шокировать неподобающим качеством продуктов, жители главного города страны стали привыкать к тому, что их систематически стремятся обмануть в супермаркетах, продав некачественный товар. Однако, если в некоторых случаях работникам магазинов удается ловко замаскировать просрочку, на этот раз продавцы даже не утруждали себя.

На прилавке одного из магазинов появились заплесневелые помидоры, которые, надо сказать, продавали по весьма недешевой цене. Сотрудники магазина, видимо, решили, что и такой товар покупатель съест.

Одна из покупательниц, возмущенная таким хамским отношением к посетителям супермаркета со стороны администрации, выложила фотографии заплесневелого товара, а посетители соцсети в комментариях к снимку едко подшутили: "сыр с плесенью есть, почему бы не употреблять в пищу и замшелые овощи". 

Между тем, плесневые грибки чрезвычайно опасны для человека. Наибольшая угроза здоровью исходит от спор.

Так, к примеру, попадая на ногти и волосы, они могут вызвать их поражение. Оказываясь на кожном покрове, приводят к экземе и дерматиту, различным высыпаниям непонятной, на первый взгляд, для врачей этиологии. Более того, необъяснимые приступы острой головной боли также могут вызваны спорами грибков.

Помимо этого, клетки плесени могут вызывать и приступы аллергии с сильным насморком, приступами удушья и кашля, воспалением слизистых оболочек глаз. Более того, регулярное вдыхание споров грибков может привести к развитию такого хронического заболевания, как бронхиальная астма.

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Теги:
обман, Кишинев, супермаркеты


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