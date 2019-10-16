Нехватка донорских органов вгоняет в могилы десятки молдаван: как их спасти

Координатор программы по трансплантации рассказала, как может быть решена в республике проблема нехватки донорских органов.

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. В Молдове в настоящее время 150 больным для того, чтобы выжить, необходимы донорские органы. Однако возможностей для этого крайне низкие. Ежегодно врачам удается провести чуть больше 10 пересадок печени и почек. Это значительно не дотягивает до Национальной программы по трансплантации. В то же время в больницах республики каждый день из-за травм или тяжелых болезней умирают пациенты, а ведь они могут стать потенциальными донорами для других людей.

Как может быть решена проблема нехватки донорских органов в Молдове, в интервью радиостудии Sputnik рассказала координатор программы по трансплантации органов при муниципальной больнице "Святая Троица" в Кишиневе Корнелия Гуцу-Бахова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Координатор программы по трансплантации органов при муниципальной больнице "Святая Троица" в Кишиневе Корнелия Гуцу-Бахова

По мнению собеседницы, наем в районные больницы координаторов по вопросам пересадки органов решит проблему нехватки органов. Эти специалисты, как пояснила Гуцу-Бахова, должны сообщать медицинским учреждениям, ответственным за сбор органов, о потенциальных донорах.

"В районных больницах ежедневно регистрируется смерть мозга у людей, которые поступают с серьезными травмами после ДТП, с сильными кровотечениями, инсультами. Но никто не сообщает в Агентство по трансплантации. А ведь в подобных случаях это возможные доноры органов, которых мы теряем", - сказала она.

Создание на национальном уровне службы по координации пересадки органов предусмотрено в Национальной программе по трансплантации на 2017-2021 годы. В прошлом году подобная программа была введена в районных больницах Хынчешт, Оргеева и Унген. В настоящее время эти учреждения имеют право только оценивать потенциальных доноров органов и собирать ткани.

"У районной больницы в Хынчештах уже есть два положительных результата. Координатор по трансплантации заявил о четырех потенциальных донорах органов, двое из которых спасли жизнь сразу нескольким больным людям. Внедрение службы по координации трансплантации должно быть реализовано как можно скорее. Очереди из ожидающих очень длинные, а треть пациентов умирает, так и не дождавшись пересадки", - отметила Гуцу-Бахова.

Отрицательный момент заключается еще и в том, что у больниц в Хынчештах, Оргееве и Унгенах нет возможности вознаграждать координаторов в области трансплантации.

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"Важно, чтобы граждане, которые занимаются этим вопросом, были мотивированы. К примеру, координатор по трансплантации из больницы в Хынчештах уже девять месяцев работает без зарплаты. Он делает это из сочувствия к больным, потому что его отец был спасен донором, у которого наступила смерть мозга", - рассказала Гуцу-Бахова.

За последние шесть лет в Молдове зарегистрировано 123 донора, у которых была зафиксирована смерть мозга. Порядка 30% семей отказывается от того, чтобы органы их умершего родственника передавались на донорство.

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