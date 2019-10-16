Воронин: в Кишиневе происходит катастрофа, люди бегут из города

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Пригороды Кишинева становятся наиболее привлекательными для тех, кто долгие годы жил в столице, а люди бегут из города, поскольку условия жизни в нем стали невыносимыми, а проблемы не решались десятками лет. Об этом заявил лидер ПКРМ Владимир Воронин, выступая в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Вы посмотрите, как развиваются Ставчены, когда я был президентом, это был небольшой населенный пункт, сейчас это – целый город. Посмотрите, как развивается поселок Крикова, в который уже входят три населенных пункта. Как бурно развиваются Яловены! Люди просто бегут из Кишинева", - подчеркнул Воронин.

Исход, уверен третий президент, это результат нагромождения транспорта, пробок, неприятных запахов, высоко содержания опасных веществ в воздухе, которое влечет за собой онкологические заболевания.

По словам политика, подобная ситуация в городе складывается еще с 90-х годов прошлого столетия, а проблемы столицы все это время фактически были пущены на самотек. Воронин назвал Кишинев "брошенной на произвол судьбы большой деревней, в которой живет около 1 миллиона человек".

"Это происходит со времен Урекяну и Киртоакэ. Проблемы Кишинева не реализуются ни по одному из направлений. Это касается проблем с канализацией, освещением улиц, утилизацией мусора. Все это – настоящая трагедия", - заявил Воронин.

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По мнению лидера ПКРМ, законодательство о статусе муниципия Кишинев ни в коей мере не отвечает интересам горожан и, более того, создает тупиковую ситуацию, когда и генеральный примар, и муниципальный совет выбираются всенародно. Как результат – в совет могут попасть представители оппозиционных избранному примару политических сил, а проблемы города тормозятся из-за того, что начинаются выясненяе отношений и политические склоки.

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