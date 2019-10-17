Детям с ДЦП в Молдове трудно интегрироваться в общество — эксперты

Отношение к детям с церебральным параличом в нашей стране не соответствует международным стандартам. Об этом в эфире программы "Atitudini" радио Sputnik Moldova заявила педиатр Центра раннего вмешательства "Voinicel" Екатерина Буфтяк.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Исследование, проведенное Центром раннего вмешательства "Voinicel" и Школой менеджмента в общественном здравоохранении, выявило серьезные недостатки в процессе наблюдения за детьми, страдающими детским церебральным параличом (ДЦП).

Зафиксирован целый ряд случаев, когда диагнозы ставят неправильно, новорожденные не контролируются специалистами, а родители не знают, как помочь своим больным детям.

"Это не значит, что у нас нет хороших специалистов или что родители безответственны. Проблема заключается в том, что на всех этапах надзора за детьми с церебральным параличом имеются недостатки: пробелы в программе обучения студентов-медиков, в программе усовершенствования врачей и в документах Министерства здравоохранения", - сказала Екатерина Буфтяк.

Согласно международным стандартам, диагноз ДЦП должен быть установлен в возрасте двух лет. Однако в Республике Молдова 88% этих детей диагностированы в возрасте до одного года. Также 82% пациентов имеют неправильную степень инвалидности, что провоцирует дискриминацию этих детей в детсадах, в школах и в обществе.

"Диагноз ДЦП ассоциируется с первой степенью инвалидности. На мой вопрос, почему это происходит, родители и специалисты сказали мне, что государство предлагает финансовую помощь детям с такой степенью инвалидности. Однако эта ситуация наносит ущерб детям, потому что затрудняет их интеграцию в общество", - говорит педиатр.

Методы правильной оценки уровня интеллекта не применяются. Речь идет об отсутствии подготовки специалистов в соответствии с потребностями детей с ДЦП и рекомендациями международных организаций. Это дало бы им возможность интегрироваться в общество", - пояснила Екатерина Буфтяк.

По официальным данным, в нашей стране почти 1400 детей с диагнозом ДЦП.

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