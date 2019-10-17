Эксклюзив Sputnik: заявление Стамате после возвращения из Венеции

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Заключение Венецианской комиссии по реформе Высшей судебной палаты и органов прокуратуры – это далеко не провал, как считают некоторые критики, а скорее успех министерства юстиции, получившего возможность разработать проект настоящей реформы системы. Об этом заявила радиостудии Sputnik глава Минюста Олеся Стамате.

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Венецианская комиссия на пленарном заседании 11 октября одобрила в целом проект закона о реформе Высшей судебной палаты (ВСП) и прокуратуры, озвучив свои рекомендации.

По словам Стамате, команда представлявших отчет сумела убедить членов Венецианской комиссии в том, что реалии республики заставляют провести всеобъемлющую оценку судей и прокуроров.

"Такая исключительная оценка без вмешательства Высшего совета магистратуры, Высшего совета прокуроров, Национального органа по неподкупности в оценке судей и прокуроров, как правило, не допускается международными институтами. Это беспрецедентное оценочное мероприятие. Его одобряют только в исключительных обстоятельствах в стране. Для нас - успех, что удалось убедить членов Венецианской комиссии, что на самом деле в нашей стране нет другой возможности эффективно реформировать судебную систему. Заключение комиссии – это не провал, а успех", - сказала Стамате.

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Более того, Венецианская комиссия, по ее словам, рекомендовала, чтобы судьи и прокуроры, которые не пройдут тест по неподкупности, подверглись дисциплинарным санкциям и были отправлены в отставку, а не оставлены в системе, как предлагали в министерстве юстиции.

"Венецианская комиссия помогла нам своими рекомендациями, позволив улучшить проект так, чтобы оценка была более эффективной. Например, в Комиссии четко сказали: "судьи, не соответствующие критерию неподкупности, получившие негативный отчет оценочной комиссии, не должны остаться в системе. Их следует дисциплинарно наказать и отправить в отставку", - подчеркнула Стамате.

И это, как добавила Стамате, еще не все. Представители министерства юстиции получили согласие Венецианской комиссии на оценку действий членов Высшего совета магистратуры. С этого начнется весь процесс реформирования системы.

После предварительного заключения и рекомендаций Венецианской комиссии министерству юстиции предстоит доработать законодательную инициативу и затем снова представить ее на рассмотрение комиссии. Финальное заключение по проекту реформы юстиции в Молдове Венецианская комиссия должна принять в декабре.

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