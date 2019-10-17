В день голосования в Молдове многих могут крупно оштрафовать - узнай, за что

За предвыборную агитацию в день голосования предусмотрены значительные штрафы - молдавское законодательство четко регламентирует наказания за подобную деятельность.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik, Андрей Петрик. Электоральная агитация на выборах и в "день тишины" в Молдове будет караться штрафом. В воскресенье - в день голосования, а также накануне в субботу запрещена любая агитация.

В Кодексе о правонарушениях до настоящего момента были штрафы за агитацию в воскресенье - в день голосования. Теперь же парламент дополнил закон, чтобы наказывать и тех, кто прибегает к агитации за день до выборов.

Таким образом, продолжение предвыборной агитации или агитации в поддержку проведения референдума в день, предшествующий дню голосования, или в день голосования влечет наложение штрафа на физических лиц от 6 до 12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

В дни же, когда агитация разрешена, Центральная избирательная комиссия Молдовы предупредила электоральных конкурентов о необходимости соблюдения положений закона, касающихся проведения предвыборных действий.

"Электоральным конкурентам запрещено в любых формах привлекать лиц, которые не являются гражданами Молдовы в мероприятиях агитационного характера", - подчеркнули в ЦИК.

В Центризбиркоме уточнили, что нельзя использовать в предвыборной рекламе изображения госинститутов и публичных властей, как местных, так и зарубежных, в том числе международных организаций.

Кроме того, запрещено комбинировать цвета и звуки, которые ассоциируются с национальными символами Молдовы или другого государства. Нельзя использовать материалы, где появляются исторические личности, официальные лица и символика других государств или международных организаций.

В то же время, как подчеркнули в Центризбиркоме, все кандидаты на выборах могут вести свободные дебаты по своим предвыборным программам, вести предвыборную агитацию в рамках закона, организуя собрания, митинги и встречи с избирателями.

"ЦИК обращает внимание, что в день выборов и в день, ему предшествующий, запрещена любая агитация. Этот запрет не действует на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию", - заключили в Центризбиркоме.

Выборы 20 октября

В Республике Молдова 20 октября состоятся всеобщие выборы в местные органы власти и новые парламентские выборы в четырех округах.

Гражданам Молдовы предстоит избрать 898 примаров и 11 580 местных советников на четырехлетний срок.

Избиратели будут голосовать только за членов совета и примаров административно-территориальной единицы, в которой они проживают. Если у избирателя имеются и место жительства, и место нахождения, в период действительности места нахождения он голосует по месту нахождения.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы. Это избирательные округа №17 (Ниспорены) №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Депутаты, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты.

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Участки голосования будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса. Exit poll не предусмотрены.

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