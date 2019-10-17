Что изменилось в Air Moldova: о чем заявили в Антикоррупционной прокуратуре

После того, как накануне в прессе появились данные об изменениях в структуре акционеров в Civil Aviation Group SRL, Антикоррупционная прокуратура опровергла эту информацию.

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Антикоррупционная прокуратура опровергает информацию о продаже доли уставного капитала национальной авиакомпании Air Moldova.

В прокуратуре подтвердили "наложение секвестра на 100% уставного капитала указанного экономического агента, контролируемого Civil Aviation Grup".

В прокуратуре пояснили, что компания Blue Air продала свои 49% акций в уставном капитале Civil Aviation Grup. Ранее в прессе появилась информация, что у Air Moldova появился новый владелец - латвийский бизнесмен, администратор Civil Aviation Group Дзинтарс Померс.

В четверг, 3 октября, Национальный антикоррупционный центр сообщил, что правоохранительные органы Молдовы наложили новый секвестр на имущество главного авиаперевозчика страны на сумму примерно в 670 миллионов леев.

В НАЦ сообщили, что под эту процедуру попали автомобили, недвижимость и два самолета.

Данные действия, как пояснили в Антикоррупционном центре, связаны с делом об отмывании денег в особо крупных размерах при приватизации авиакомпании.

Депутаты считают, что контракт о концессии аэропорта Кишинева надо аннулировать>>>

До этого правоохранительные органы наложили секвестр на сумму в 301,6 миллиона леев на уставный капитал Air Moldova.

В парламенте Молдовы работает спецкомиссия, которая занимается расследованием процедуры приватизации публичной собственности, в частности отчуждения Air Moldova. Компанию продали осенью 2018 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK