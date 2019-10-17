Ведомству, которое возглавляет Мариан Лупу, выделили собственный бюджет

У Счетной палаты Республики Молдова теперь будет собственный бюджет, включенный в государственный отдельным разделом.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Закон об формировании собственного бюджета Счетной палаты РМ (CCRM) вступит в силу с момента опубликования в "Monitorul Oficial", а положения закона будут применяться с 1 января 2020 года.

В настоящий момент ведомство возглавляет вице-председатель Демократической партии и бывший глава этого политформирования Мариан Лупу, который был назначен на пост председателя CCRM палаты в феврале 2019 года постановлением парламента.

Счетная палата будет независимо от правительства определять, на что направить деньги из своего бюджета. Его формирование будет подчиняться правилам, предусмотренным Законом о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности за независимые и автономные бюджетные органы.

Если денег, перечисленных в бюджет Счетной палаты, окажется недостаточно, ведомство имеет право обратиться в парламент с запросом об увеличении бюджета.

В настоящее время Счетная палата финансируется напрямую из государственного бюджета.

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