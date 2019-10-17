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Счетная палата

Ведомству, которое возглавляет Мариан Лупу, выделили собственный бюджет

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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У Счетной палаты Республики Молдова теперь будет собственный бюджет, включенный в государственный отдельным разделом.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Закон об формировании собственного бюджета Счетной палаты РМ (CCRM) вступит в силу с момента опубликования в "Monitorul Oficial", а положения закона будут применяться с 1 января 2020 года.

В настоящий момент ведомство возглавляет вице-председатель Демократической партии и бывший глава этого политформирования Мариан Лупу, который был назначен на пост председателя CCRM палаты в феврале 2019 года постановлением парламента.

Демократ Мариан Лупу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Мариан Лупу предложен кандидатом на пост главы Счетной палаты Молдовы

Счетная палата будет независимо от правительства определять, на что направить деньги из своего бюджета. Его формирование будет подчиняться правилам, предусмотренным Законом о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности за независимые и автономные бюджетные органы.

Если денег, перечисленных в бюджет Счетной палаты, окажется недостаточно, ведомство имеет право обратиться в парламент с запросом об увеличении бюджета.

В настоящее время Счетная палата финансируется напрямую из государственного бюджета.

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Теги:
Счетная палата


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