Ведомству, которое возглавляет Мариан Лупу, выделили собственный бюджет

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Закон об формировании собственного бюджета Счетной палаты РМ (CCRM) вступит в силу с момента опубликования в "Monitorul Oficial", а положения закона будут применяться с 1 января 2020 года.
В настоящий момент ведомство возглавляет вице-председатель Демократической партии и бывший глава этого политформирования Мариан Лупу, который был назначен на пост председателя CCRM палаты в феврале 2019 года постановлением парламента.
Счетная палата будет независимо от правительства определять, на что направить деньги из своего бюджета. Его формирование будет подчиняться правилам, предусмотренным Законом о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности за независимые и автономные бюджетные органы.
Если денег, перечисленных в бюджет Счетной палаты, окажется недостаточно, ведомство имеет право обратиться в парламент с запросом об увеличении бюджета.
В настоящее время Счетная палата финансируется напрямую из государственного бюджета.
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