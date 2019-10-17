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Владимир Плахотнюк

Как идут поиски Плахотнюка: новые подробности от врио генпрокурора

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Временно исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу рассказал, как продвигается расследование по делу бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. Временно исполняющий обязанности генерального прокурора Думитру Робу заявил после заседания Высшего совета прокуроров, что следствие пока не располагает информацией о том, где находится бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк.

Плахотнюк обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "b" части 3 статьи 243 Уголовного кодекса РМ — отмывание денег в особо крупных размерах.

Владимир Плахотнюк
© Photo: Facebook / Vlad Plahotniuc
Плахотнюка заочно арестовали и объявили в розыск

Робу заявил, что в настоящее время неизвестно, где находится Владимир Плахотнюк. Прокурор сообщил, что сначала необходимо установить его местонахождение, после чего орган уголовного розыска обратится к властям соответствующей страны с запросом о выдаче Плахотнюка.

Врио генпрокурора не исключил объявления Плахотнюка в международный розыск.

"Когда он будет найден, мы предпримем следующие шаги. Мы будем запрашивать экстрадицию только после его обнаружения", - сказал Робу.

Антикоррупционная прокуратура 10 октября 2019 года потребовала от судей выдать ордер на превентивный арест в отношении Владимира Плахотнюка.

В пятницу, 11 октября 2019 года, суд сектора Чеканы столицы, удовлетворил ходатайство прокуратуры с применением меры пресечения - превентивный арест сроком на 30 дней и выдал ордер на арест в отношении Плахотнюка.

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Теги:
Владимир Плахотнюк


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