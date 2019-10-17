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Молдавские леи, архивное фото.

Санду рассказала, кто в Молдове будет получать больше в 2020 году

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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В проект бюджета на следующий год может быть заложено больше средств на увеличение зарплат госслужащим, предоставление социальной помощи и компенсаций.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. В проекте бюджета на 2020 год будет предусмотрено повышение зарплат сотрудникам государственных предприятий и увеличение социальной помощи гражданам с небольшими доходами. Об этом заявила в четверг премьер-министр Молдовы Майя Санду. 

Доллар
CC0 / Pixabay / Brett_Hondow
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В частности, глава кабинета министров отметила, что в проекте бюджета будет предусмотрено выделение средств социально-незащищенным категориям населения на приобретение топлива в холодное время года, также планируется выплачивать малообеспеченным гражданам компенсации за потребленную электроэнергию. Есть в планах правительства и увеличение выплат ветеранам войны на Днестре, уточнила чиновница.

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"На следующий год должен быть принят бюджет солидарности, несмотря на то, что достигнуть удалось немногого. Ранее людей не стимулировали инвестировать средства в экономику, развивать свой бизнес. Более того, зачастую они закрывали собственное дело и уезжали за рубеж, не имея уверенности в предыдущей власти. Из-за этого у нас мало дополнительных финансовых ресурсов для воплощения инфраструктурных проектов, но мы все же постараемся предусмотреть поддержку людей с низкими доходами в следующем проекте бюджета", - сообщила Санду, выступая в эфире одного из частных телеканалов Кишинева.

CC0 / Pixabay / beejees
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Согласно информации, распространенной пресс-службой правительства, планируется увеличить с 350 до 500 леев сумму единовременной помощи на приобретение топлива зимой для социально-уязвимых категорий населения.

В кабмине также намерены предусмотреть выделение помощи 400 тысячам пенсионеров в качестве компенсаций для оплаты потребленной электроэнергии. Ветеранам приднестровского конфликта планируют увеличить размер ежемесячного пособия со 100 до 300 леев.

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В правительстве рассматривают возможность увеличения зарплат бюджетникам с 6 до 10 процентов. Согласно планам кабмина на повышение зарплат смогут рассчитывать почти все бюджетники, за исключением депутатов парламента, судей и прокуроров. По завершению работы над проектом главного финансового документа республики правительство отправит проект бюджета на 2020 год на рассмотрение в парламент страны.

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Теги:
проект бюджета, социальная помощь, Санду, правительство


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