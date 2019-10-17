Дело с нервами - в столице вновь произошло громкое задержание

В Кишиневе задержали главу одного из отделений Института неврологии и нейрохирургии, причина - подозрения в коррупции.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. По подозрению в получении взятки в размере 15 тысяч леев в четверг в молдавской столице сотрудники Национального антикоррупционного центра задержали заведующего одного из отделений Института неврологии и нейрохирургии. На него заведено уголовное дело.

С жалобой на врача обратилась одна из гражданок республики, сообщившая, что за проведение операции у матери с нее потребовали 15 тысяч леев наличными в качестве "благодарности", а также, чтобы не создавать проблем с ее выпиской и обеспечить хорошие условия содержания на время послеоперационной реабилитации в медицинском стационаре и проведения повторного хирургического вмешательства через 4-6 месяцев.

Врача задержали сразу после того, как женщина принесла ему запрашиваемую сумму, однако медик не подозревал, что на каждой купюре была сделана невидимая надпись "mita" (взятка - ред.).

© Photo : Serviciul de presă al CNA Сотрудники НАЦ задержали главу одного из отделений Института неврологии и нейрохирургии

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Главу отделения задержали на 72 часа. В случае, если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет тюрьмы, а также лишение права занимать должности в частных и государственных медицинских учреждениях.

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