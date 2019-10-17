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Сотрудники НАЦ задержали главу одного из отделений Института неврологии и нейрохирургии

Дело с нервами - в столице вновь произошло громкое задержание

© Photo : Serviciul de presă al CNA
Общество
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99610

В Кишиневе задержали главу одного из отделений Института неврологии и нейрохирургии, причина - подозрения в коррупции.

КИШИНЕВ, 17 окт - Sputnik. По подозрению в получении взятки в размере 15 тысяч леев в четверг в молдавской столице сотрудники Национального антикоррупционного центра задержали заведующего одного из отделений Института неврологии и нейрохирургии. На него заведено уголовное дело.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Прокурор по борьбе с коррупцией пойман на взятке, вымогаемой у полицейского

С жалобой на врача обратилась одна из гражданок республики, сообщившая, что за проведение операции у матери с нее потребовали 15 тысяч леев наличными в качестве "благодарности", а также, чтобы не создавать проблем с ее выпиской и обеспечить хорошие условия содержания на время послеоперационной реабилитации в медицинском стационаре и проведения повторного хирургического вмешательства через 4-6 месяцев. 

Врача задержали сразу после того, как женщина принесла ему запрашиваемую сумму, однако медик не подозревал, что на каждой купюре была сделана невидимая надпись "mita" (взятка - ред.). 

Сотрудники НАЦ задержали главу одного из отделений Института неврологии и нейрохирургии
© Photo : Serviciul de presă al CNA
Сотрудники НАЦ задержали главу одного из отделений Института неврологии и нейрохирургии

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Главу отделения задержали на 72 часа. В случае, если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет тюрьмы, а также лишение права занимать должности в частных и государственных медицинских учреждениях.

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Теги:
коррупция, НАЦ, врач, задержание


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