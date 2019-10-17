06:33 18 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск
ЦИК

ЦИК начала распределение бюллетеней по избирательным участкам

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Местные выборы в Молдове (197)
107 0 0

В субботу, 19 октября, бюллетени предстоит передать избирательным советам, которые будут отвечать за их сохранность до начала голосования.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Сегодня ЦИК начала распределение бюллетеней для голосования по избирательным участкам.

В субботу, 19 октября, бюллетени предстоит передать избирательным советам, которые будут отвечать за их сохранность до начала голосования.

В Республике Молдова 20 октября состоятся всеобщие выборы в местные органы власти и новые парламентские выборы в четырех округах.

Гражданам Молдовы предстоит избрать 898 примаров и 11 580 местных советников на четырехлетний срок.

Избиратели будут голосовать только за членов совета и примаров административно-территориальной единицы, в которой они проживают. Если у избирателя имеются и место жительства, и место нахождения, в период действительности места нахождения он голосует по месту нахождения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Местные выборы в Молдове (197)

По теме

Выборы 2019 года: права и обязанности избирателя
Борьба за кресло мэра Кишинева: кто кого?
Теги:
выборы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Привокзальная площадь в Кишиневе. Молдавская ССР.
Редкие фотографии Кишинева, или Город, которого нет
США перебрасывают ударные вертолеты в Европу
США перебрасывают ударные вертолеты в Европу
Календарь 2020
Календарь рабочих и выходных дней в Молдове в 2020 году

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться