ЦИК начала распределение бюллетеней по избирательным участкам

В субботу, 19 октября, бюллетени предстоит передать избирательным советам, которые будут отвечать за их сохранность до начала голосования.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Сегодня ЦИК начала распределение бюллетеней для голосования по избирательным участкам.

В субботу, 19 октября, бюллетени предстоит передать избирательным советам, которые будут отвечать за их сохранность до начала голосования.

В Республике Молдова 20 октября состоятся всеобщие выборы в местные органы власти и новые парламентские выборы в четырех округах.

Гражданам Молдовы предстоит избрать 898 примаров и 11 580 местных советников на четырехлетний срок.

Избиратели будут голосовать только за членов совета и примаров административно-территориальной единицы, в которой они проживают. Если у избирателя имеются и место жительства, и место нахождения, в период действительности места нахождения он голосует по месту нахождения.

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