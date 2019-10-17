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Додон

Игорь Додон вручил государственные награды 80 гражданам Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Это преподаватели, военные, врачи, деятели искусства, а также другие люди, способствующие развитию нашего государства, сообщил президент Молдовы.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вручил государственные награды ряду граждан за заслуги перед страной.

Церемония награждения состоялась в здании администрации президента. Орденами и медалями Молдовы были награждены около 80 человек, которые трудятся в различных областях — преподаватели, военные, врачи, деятели искусства, а также другие люди, способствующие развитию нашего государства.

"Выразил всем уважение и благодарность за усердный труд и терпение, которое они проявляют изо дня в день, работая, по большей части, в трудных условиях. Пожелал им успехов и новых высоких достижений", - написал Игорь Додон в Facebook.

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Теги:
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