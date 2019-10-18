Почему граждане Молдовы чувствуют массовую сонливость - мнения специалистов

Общая усталость, сонливость, апатия, меланхолия - все эти чувства овладевают человеком осенью и иногда приводят к состоянию грусти, стрессам и даже депрессии.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. Сокращение светового дня, снижение среднесуточных температур, осенние пейзажи приводят многих жителей нашей страны в состояние меланхолии, приводят к различным изменениям в организме. Как результат - снижается уровень "гормона счастья" - серотонина, витамина D, что приводит к общему упадку сил и пониженной работоспособности, мышечной слабости, тревожным состояниям.

В то же время в этот период организм начинает вырабатывать большее количество мелатонина - гормона сна. В результате человек может целый день чувствовать сонливость, недомогание, буквально спать на ходу. А неправильное питание в этот период и повышенные нагрузки на рабочем месте могут привести к тому, что иммунитет снижается, и человек становится жертвой сезонных вирусов. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала доктор медицинских наук Луминица Сувейкэ.

"Симптомы сезонного недомогания, как правило, индивидуальны для каждого человека, в зависимости от того, какого режима и стиля жизни придерживается он. Однако, если обобщить рекомендации, то следует усилить режим питания, стараться употреблять как можно больше фруктов и овощей, богатых витаминами, соблюдать режим сна - не недосыпать, но и не пересыпать", - уточнила собеседница.

В этих условиях все тревожные сезонные симптомы сонливости и недомогания постепенно пройдут сами собой, когда организм человека адаптируется к новым погодным условиям.

Также, ведя такой размеренный образ жизни, можно избежать простуды и вероятности подхватить вирус.

"Не забывайте, что в это время года иммунитет наиболее ослаблен, поэтому необходимо его всячески укреплять. Рекомендую употреблять продукты с повышенным содержанием витаминов C и E, препараты для повышения уровня железа в крови, магнезию, кальций. Обязательно ежедневное употребление фруктов и овощей", - уточнила специалист.

Немаловажными для укрепления общего тонуса организма станут и прогулки на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки, позитивное мышление, занятие любимым делом в свободное от работы время. Тогда, по мнению врача, от сонливости и апатии не останется и следа.

У каждого человека своя норма сна, определяемая генетикой, утверждают врачи-сомнологи. В среднем человеку нужно от семи до восьми часов сна, но есть чисто генетически заложенные нюансы.

Есть люди короткоспящие, им для полного восстановления может потребоваться на несколько часов меньше обычного. Есть и длинноспящие - им для восстановления необходимо на несколько часов больше. Для таких людей привычный семи-восьмичасовой сон может оказаться недостаточным или избыточным.

Если человек получает необходимое ему количество сна, но все равно не высыпается, ему необходимо обратиться к врачу.

Это уже гиперсомния — избыточная сонливость. Это - не норма. Ситуация может быть следствием самых разнообразных причин, начиная от депрессии и заканчивая, например, синдромом обструктивного апноэ сна.

Недосып можно компенсировать длительным сном в выходные дни, но не регулярно, так как большой дефицит сна в будние дни все же окажет влияние на качество бодрствования.

Не у всех есть возможность вздремнуть днем, но в народе это считается полезным времяпрепровождением, свидетельствующем о здоровье. Соответствуют ли эти представления действительности – об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал врач-сомнолог Адриан Лупушор.

"Конечно, дневной сон нужен маленьким детям. Дети нуждаются в большем количестве сна, они растут во время сна. Когда они взрослеют, потребность в дневном сне исчезает. Взрослый человек, если он спит ночью 7-8 часов, спать днем, в принципе, не должен", - сказал врач.

Впрочем, есть обстоятельства, когда дневной сон необходим и взрослым людям, утверждает эксперт, однако внезапно резвившаяся дневная сонливость скорее всего повод для тревоги.

"В наше время мы спим на 25% меньше, чем наши дедушки и бабушки, мы поменяли сон на различные вечерние развлечения и действия. Это одна из причин недосыпания. Но если человек ночью спит достаточно долго, то в дневной сиесте он нуждается только если он болен или восстанавливается после болезни. Если здоровый человек никогда не спал днем и вдруг стал нуждаться в дневном сне, нужно искать причину, это может быть проблемой", - разъяснил сомнолог.

Канадские ученые, наблюдавшие за настроением студентов, обнаружили, что чем выше влажность воздуха и меньше солнечного света, тем хуже эмоциональный настрой испытуемых. Немецкие исследователи, опросив шестьдесят добровольцев, установили: в пасмурную погоду люди чувствуют себя более несчастными, чем в солнечные дни.

Совсем недавно ученые из Университета Бингемптона (США) показали, что недостаток солнечного света и затяжные дожди могут привести к развитию обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) — психического заболевания, провоцирующего у пациента навязчивые, пугающие или мешающие мысли, от которых он старается избавиться с помощью постоянно повторяемых действий.

Ученые проанализировали данные о распространенности ОКР в разных регионах и соотнесли их с погодными условиями. Оказалось, что там, где мало солнечного света, люди подвержены сбою суточного цикла и циркадных ритмов, а это приводит к развитию и обострению симптомов заболевания.

Любители работать по ночам умирают раньше тех, кто трудится днем, доказали ученые Северо-Западного университета в США. Результаты своих исследований, в которых участвовали почти полмиллиона жителей Великобритании, биологи опубликовали в научном журнале.

Проблема в критических стрессах, которому "совы" подвергаются в мире, работающем по правилам "жаворонков". Хроническое недосыпание, ослабляющее защитные механизмы в организме человека, накладывается на необходимость поддерживать высокую активность в дневное время суток. Организм неизбежно начинает "мстить за работу на износ".

Чаще болеют и раньше умирают также и люди, которые с трудом просыпаются по утрам и предпочитают поздний подъем.

Распределение людей на "сов" и "жаворонков" слабо связано с психологическими особенностями каждого конкретного человека, свидетельствуют ученые. В гораздо большей степени на период наиболее высокой работоспособности организма влияют генетика и окружающая среда. В своем исследовании они даже предложили разработать законодательные нормы, позволяющие работодателям учитывать особенности "сов" в рабочем графике.

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