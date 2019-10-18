Лицей имени А. С. Пушкина в Кишиневе отмечает сразу три юбилея

История образовательного учреждения, успехи и награды преподавательского состава: один из самых престижных лицеев Кишинева принимает поздравления сразу по трем случаям.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Кишиневский лицей имени А.С. Пушкина отмечает тройной юбилей – 75 лет со дня основания школы, 70 лет со дня присвоения имени великого русского поэта, а также 25 лет со дня присвоения статуса лицея.

По этому случаю в актовом зале учебного заведения прошел праздничный концерт.

Концерт к юбилею лицея имени А. С. Пушкина в Кишиневе © Sputnik / Miroslav Rotari

Зрители на праздничном концерте © Sputnik / Miroslav Rotari

Учащиеся подготовили зажигательное поздравление своим преподавателям и родителям © Sputnik / Miroslav Rotari

Трогательное поздравление не оставило никого равнодушным © Sputnik / Miroslav Rotari

Директор лицея имени А. С. Пушкина в Кишиневе Оксана Абрамова © Sputnik / Miroslav Rotari

Учащиеся лицея поздравляют работников-ветеранов образовательного учреждения © Sputnik / Miroslav Rotari

Цветы педагогам © Sputnik / Miroslav Rotari

Учащиеся лицея поздравляют работников-ветеранов образовательного учреждения © Sputnik / Miroslav Rotari

Советник президента Молдовы по вопросам образования, культуры и исследований Корнелиу Попович вручил почетные дипломы группе учителей лицея Пушкина © Sputnik / Miroslav Rotari

Чествование учителей © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 10 © Sputnik / Miroslav Rotari Концерт к юбилею лицея имени А. С. Пушкина в Кишиневе

История лицея

Это учебное заведение существует с октября 1944 года. И тогда оно называлось русской женской школой №2. Первый выпуск состоял из 27 девочек, три из которых получили золотые медали. В 1949 году школе было присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина.

С 1953 года в образовательном учреждении стали учиться и девочки, и мальчики. С 1965 года средняя русская школа №2 приобретает статус "с углубленным изучением английского языка". В 1994 году постановлением правительства Молдовы школа реорганизована в теоретический лицей имени А.С. Пушкина с гуманитарным профилем – "иностранные языки".

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Начиная с основания выпускниками этого учебного заведения стали свыше четырех с половиной тысяч человек.

В чем заключается рецепт успеха этого лицея

По словам директора лицея имени А.С. Пушкина Оксаны Абрамовой, коллектив учреждения насчитывает 77 человек.

"Это очень мощный коллектив – у 14 педагогов высшая дидактическую степень, у 31 – первая дидактическая степень, у 22 – вторая. И еще у нас два молодых специалиста. Вместе мы – команда, семья. Мы не стоим на месте. Чем отличается коллектив лицея? Стремлением учиться и идти вперед", - сказала она.

Учителя лицея имени А.С. Пушкина неоднократно становились призерами муниципальных педагогических конкурсов, а также были отмечены наградами и дипломами от президента и парламента Молдовы. Лицею неоднократно выражали благодарность за хорошую подготовку и воспитание детей.

"Для нас очень важна связь семьи и школы. Мы глубоко убеждены, что это основа всех основ", - добавила Абрамова.

По ее словам, лицей поддерживает партнерские связи с посольством России в Молдове, Российским центром науки и культуры, министерством образования, культуры и исследований, департаментом образования молодежи и спорта, Академией наук, примэрией Кишинева, диппредставтельвом ФРГ в республике, домом-музеем А.С. Пушкина в Кишиневе и учебными заведениями страны.

Русские школы в Молдове

Супруга посла России в Молдове Олега Васнецова Татьяна Александровна на торжественной части отметила, что лицей имени А. С. Пушкина отмечает очень значимые даты.

Она напомнила, что школа была основана в 1944 году, когда советскую Молдавию только освободили от фашистских захватчиков.

"Республика находилась в руинах. И тогда уделяли такое внимание образованию и воспитанию подрастающего поколения", - сказала Васнецова.

Супруга российского дипломата отметила, что примерно в то же время - в 1946 году - было издано постановление о создании мемориального музея-квартиры имени А.С. Пушкина. "Сейчас в связи с этими юбилейными датами на повестке стоит серьезная проблема – реконструкция самого дома-музея Пушкина", - подчеркнула она.

По ее словам, посольство всегда с удовольствием помогает школам с изучением русского языка методической литературой, учебниками, пособиями.

"Поддерживаем и принимаем активное участие в повышении профессионального образования для учителей, которые преподают русский язык. Устраиваем им курсы повышения профессиональной квалификации", - пояснила она.

Васнецова выразила благодарность преподавателям лицея имени А.С. Пушкина за то, что они воспитывают молодое поколение в духе любви к русской культуре, к русской культуре, к русской литературе. "И это, конечно, является фундаментом для наших дальнейших дружеских российско-молдавских отношений", - заключила супруга российского дипломата.

Награда со стороны президента

Советник президента Молдовы по вопросам образования, культуры и исследований Корнелиу Попович зачитал указ главы республики о награждении группы преподавателей лицея А.С. Пушкина медалью "За гражданские заслуги". Эта награда вручена семерым преподавателям за долголетний плодотворный труд в области образования, заслуги в совершенствовании учебно-воспитательного процесса и вклад в воспитание молодого поколения в духе общечеловеческих ценностей.

"Нам очень повезло, что у нас в Молдове есть такая большая и крепкая семья - лицей имени А. С. Пушкина. От имени президента нашей страны Игоря Николаевича Додона позвольте вас поздравить и пожелать успехов учителям, родителям, ученикам", - сказал Попович.

Также восемь учителей лицея имени А.С. Пушкина получили почетные государственные дипломы от президента страны.

Поздравления лицею

Поздравления лицей получает ото всюду. Даже из Санкт-Петербурга, где сейчас проживает Лариса Ивановна Рожкова, которая была директором этого образовательного учреждения с 1969 по 1976 годы. В этом году ей исполняется 90 лет.

"С 75-летним юбилеем сердечно поздравляю родную школу, любимых ветеранов. Желаю дирекции лицея, коллективу учителей и лицеистам здоровья, новых творческих побед и заслуженных наград. Дерзайте, творите, любите", - написала Лариса Ивановна в поздравительной телеграмме.

Член гражданского общества при президенте Молдовы Елена Белякова отметила, что выпускники кишиневского лицея А.С. Пушкина разъехались практически по всему миру.

"Поэтому, думаю, что сегодня праздник у нас глобальный. Всем дорогим педагогам лицея, родителям и замечательным учащимся здоровья и благополучия. А лицею много лет и долгой творческой жизни", - отметила она.

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