Больничный онлайн - для граждан Молдовы доступна новая интернет-услуга

Информация из больничных листов граждан, находящихся во временном отпуске, связанном с состоянием здоровья, будет доступна в онлайн-версии.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. В Национальной кассе социального страхования (НКСС) запустили новую услугу - теперь граждане республики смогут через интернет отслеживать всю информацию из своего больничного листа. Об этом сообщила начальник Управления социальных выплат НКСС Наталья Варабан.

Для того, чтобы ознакомиться с информацией из своего больничного листа, гражданину Молдовы необходимо зайти на сайт cnas.md и перейти к рубрике "statutul certificatului medical". Далее следует ввести серию и номер листка, тогда станет доступна информация о том, поступили ли данные в НКСС из поликлиники или больницы, в которой проходил лечение человек. © Sputnik / Илья Питалев В Молдове началась электронная регистрация больничных листов

Электронная услуга, значительно упрощающая жизнь гражданам страны, разработана специалистами НКСС в сотрудничестве с агентством электронного правительства.

Перечисление денег в качестве выплаты пособий производится НКСС в первой декаде месяца, следующим за месяцем, в котором принято решение о назначении пособия по временной нетрудоспособности.

Пособие по нетрудоспособности

Для получения пособия по временной нетрудоспособности на зарплатную банковскую карту получатель должен подать заявление на имя работодателя.

Если у получателя имеется социальная карта (для получения пособий для семей с детьми, пенсий, иных пособий), то пособие по временной нетрудоспособности будет перечисляться на социальную карту.

Если получатель пособия не имеет зарплатной или социальной карты, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается через любое почтовое отделение.

Пособие на первые пять дней отпуска по болезни при обычных заболеваниях или несчастных случаях, не связанных с работой, рассчитывается и выплачивается работодателем, но не более 15 дней суммарно за один календарный год. © Sputnik / Игорь Зарембо Кабмин утвердил поправки в процедуру выдачи больничного листа

Начиная с шестого дня временной нетрудоспособности, назначение, расчёт и выплату пособий осуществляет НКСС, за счёт бюджета государственного социального страхования.

С 1 июля изменились и база расчета пособия по временной нетрудоспособности. Так, размер возмещения по временной нетрудоспособности определяется территориальными отделениями социального страхования, в зависимости от продолжительности периода взносов. Речь идет о 60% от полной заработной платы в случае периода взносов до 5 лет, 70% — от 5 до 8 лет и 90% — в случае непрерываемых взносов сроком более 8 лет.

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