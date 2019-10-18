Новые обыски в Молдове: на этот раз речь идет о риэлторской компании

Предприятие, где проходят проверки, по данным следствия, вело двойную бухгалтерию и использовало авансы клиентов не по назначению.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Прокуроры по борьбе с оргпреступностью провели в пятницу 13 обысков в рамках расследования дела о злоупотреблении положением и уклонением от уплаты налогов кишиневской фирмой, занимающейся недвижимостью. Информацию об этом подтвердили в Генеральной прокуратуре страны.

Проверки прошли как в самой риэлторской компании, так и в домах и автомобилях подозреваемых.

Уголовное дело было открыто 15 октября после того расследования МВД и появления в СМИ информации о деятельности фирмы и письменных заявлений ее действующих и бывших сотрудников. Также к делу приобщены жалобы нескольких человек, работавших с этой компанией.

Правоохранительные органы выяснили, что в 2018-2019 годах была придумана схема, реализация которой нанесла ущерб госбюджету и физическим лицам.

"Схема заключалась в выплате "зарплат в конвертах" сотрудникам, утаивании бухгалтерией предприятия всех проведенных транзакций в сфере недвижимости и использовании денег, полученных от клиентов в качестве аванса, в других целях, а не по назначению, указанному в контрактах, что нанесло им ущерб", - сообщили в прокуратуре.

Как сообщили в ведомстве, фирма вела двойную бухгалтерию.

При обысках прокуроры изъяли деньги, документацию, телефоны, записи и электронные носители информации. Проверки еще продолжаются.

Прокуроры официально не обнародовали имя компании, где проводятся проверки. Однако ранее в прессе появлялась информация, что речь идет о компании Proimobil. В фирме, в свою очередь, заявили, что "проводимые в пятницу обыски не касаются действующих сотрудников и менеджмента компании". "Офис на улице Армянская, 28 уже более месяца арендован другой компанией", - говорится в сообщении компании.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK