Тысячи полицейских будут обеспечивать общественный порядок в день выборов

Проверки избирательных участков, выявленные несоответствия, рекомендации полиции и санкции для тех, кто нарушит электоральное законодательство – обо всем этом рассказали в правоохранительных органах.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Почти пять тысяч сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать общественный порядок в день выборов, которые пройдут в Молдове 20 октября. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции замначальника главного управления обеспечения общественного порядка Генинспектората полиции Вячеслав Балан.

Нарушения уже есть

В Молдове в воскресенье пройдут всеобщие местные выборы, а также новые парламентские выборы в четырех одномандатных округах. Для их проведения сформированы 36 избирательных округов второго уровня, почти две тысячи избирательных участков, в том числе 25 в Приднестровье. Кроме того, будут открыты 85 избирательных участков за границей.

"В течение этой недели сотрудники полиции проинспектировали все избирательные участки, которые находятся на территории страны. При проверках были выявлены некоторые недостатки, в том числе отсутствие света, телефона, систем противопожарной безопасности. Глава избирательных участков переданы 1127 обращений. Но на сегодняшний день большинство этих недочетков уже устранены", - сказал Балан.

По его словам, в период предвыборной кампании, когда проходили встречи с избирателями, более тысячи сотрудников полиции следили за порядком. Всего прошли 576 встреч с избирателями. В них приняли участие около 46 тысяч человек.

Кроме того, как заявил замглавы управления Генинспектората, до сих пор были зарегистрированы 55 обращений о нарушениях в период предвыборной кампании.

"У нас есть один случай обоснованного подозрения о подкупе избирателей. На сегодняшний день начат уголовный процесс, согласно части 1 статье 181 УК РМ, который должен быть передан Антикоррупционной прокуратуре", - заявил полицейский. © Sputnik / Miroslav Rotari Выборы 2019 года: права и обязанности избирателя

По двум эпизодам начаты процедуры, согласно Кодексу о правонарушениях, а по остальным обращениям проводится расследование.

Охрана бюллетеней и участков

Сейчас полицейские осуществляют охрану бюллетеней для голосования, которые перевозят из типографий на избирательные участки.

"Непосредственно в день выборов в обеспечении общественного порядка будут задействованы 4 тысячи 789 сотрудников правоохранительных органов, из которых 4,4 тысячи – полицейские, и 380 сотрудников со специальным статусом в министерстве внутренних дел", - сказал Балан.

На избирательных участках и в окружных советах обеспечивать общественный порядок будут 3 тысячи 867 сотрудников. Регистрацией нарушений займутся 257 человек.

"Кроме того, у нас сформированы постоянные оперативные группы, следственные группы, группы службы "112" и патрульные экипажи. Это еще 1492 правоохранителей. Поддержку будет оказывать и Генеральный инспекторат карабинеров, который сформирует резерв сил в случае обострения ситуации", - пояснил Балан.

Что нельзя делать на выборах

Полицейский обратил внимание на то, что категорически запрещены любые ограничения права на голосование, вынос бюллетеней за пределы избирательных участков, съемка бюллетеней.

Рядом с участками запрещена продажа алкогольных напитков, не разрешается приходить голосовать в нетрезвом состоянии, иметь при себе огнестрельное или холодное оружие.

"О любом нарушении, которое видит избиратель, он может сообщить председателю избирательного участка, а затем полиции, если в этом есть необходимость", - подчеркнул Балан.

Также в Молдове вернули "день тишины". Так, в день выборов и в день, ему предшествующий, запрещена любая предвыборная агитация.

"Полиция будет быстро реагировать и пресекать нарушения, а все виновные будут привлечены к ответственности. Все случаи организованной доставки избирателей на участки будут регистрироваться. А затем будут собираться доказательства для установления вины", - сказал Балан. © Sputnik / Miroslav Rotari Где в Молдове будет самый длинный бюллетень на выборах 20 октября

Выборы 20 октября

По итогам всеобщих местных выборов, которые пройдут в Молдове 20 октября, должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

На пост примара Кишинева претендует 17 кандидатов. С полным списком можно ознакомиться здесь.

На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Кроме того, в четырех одномандатных округах 20 октября пройдут новые парламентские выборы - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европы.

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