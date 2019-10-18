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Полиция

Тысячи полицейских будут обеспечивать общественный порядок в день выборов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Проверки избирательных участков, выявленные несоответствия, рекомендации полиции и санкции для тех, кто нарушит электоральное законодательство – обо всем этом рассказали в правоохранительных органах.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Почти пять тысяч сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать общественный порядок в день выборов, которые пройдут в Молдове 20 октября. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции замначальника главного управления обеспечения общественного порядка Генинспектората полиции Вячеслав Балан.

Нарушения уже есть

В Молдове в воскресенье пройдут всеобщие местные выборы, а также новые парламентские выборы в четырех одномандатных округах. Для их проведения сформированы 36 избирательных округов второго уровня, почти две тысячи избирательных участков, в том числе 25 в Приднестровье. Кроме того, будут открыты 85 избирательных участков за границей. 

Выборы в парламент Молдовы 2019
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В течение этой недели сотрудники полиции проинспектировали все избирательные участки, которые находятся на территории страны. При проверках были выявлены некоторые недостатки, в том числе отсутствие света, телефона, систем противопожарной безопасности. Глава избирательных участков переданы 1127 обращений. Но на сегодняшний день большинство этих недочетков уже устранены", - сказал Балан.

По его словам, в период предвыборной кампании, когда проходили встречи с избирателями, более тысячи сотрудников полиции следили за порядком. Всего прошли 576 встреч с избирателями. В них приняли участие около 46 тысяч человек.

Кроме того, как заявил замглавы управления Генинспектората, до сих пор были зарегистрированы 55 обращений о нарушениях в период предвыборной кампании.

"У нас есть один случай обоснованного подозрения о подкупе избирателей. На сегодняшний день начат уголовный процесс, согласно части 1 статье 181 УК РМ, который должен быть передан Антикоррупционной прокуратуре", - заявил полицейский. 
Выборы в Молдове
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По двум эпизодам начаты процедуры, согласно Кодексу о правонарушениях, а по остальным обращениям проводится расследование.

Охрана бюллетеней и участков

Сейчас полицейские осуществляют охрану бюллетеней для голосования, которые перевозят из типографий на избирательные участки.

"Непосредственно в день выборов в обеспечении общественного порядка будут задействованы 4 тысячи 789 сотрудников правоохранительных органов, из которых 4,4 тысячи – полицейские, и 380 сотрудников со специальным статусом в министерстве внутренних дел", - сказал Балан.

На избирательных участках и в окружных советах обеспечивать общественный порядок будут 3 тысячи 867 сотрудников. Регистрацией нарушений займутся 257 человек.

"Кроме того, у нас сформированы постоянные оперативные группы, следственные группы, группы службы "112" и патрульные экипажи. Это еще 1492 правоохранителей. Поддержку будет оказывать и Генеральный инспекторат карабинеров, который сформирует резерв сил в случае обострения ситуации", - пояснил Балан.

Что нельзя делать на выборах

Полицейский обратил внимание на то, что категорически запрещены любые ограничения права на голосование, вынос бюллетеней за пределы избирательных участков, съемка бюллетеней. 

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Рядом с участками запрещена продажа алкогольных напитков, не разрешается приходить голосовать в нетрезвом состоянии, иметь при себе огнестрельное или холодное оружие.

"О любом нарушении, которое видит избиратель, он может сообщить председателю избирательного участка, а затем полиции, если в этом есть необходимость", - подчеркнул Балан.

Также в Молдове вернули "день тишины". Так, в день выборов и в день, ему предшествующий, запрещена любая предвыборная агитация.

"Полиция будет быстро реагировать и пресекать нарушения, а все виновные будут привлечены к ответственности. Все случаи организованной доставки избирателей на участки будут регистрироваться. А затем будут собираться доказательства для установления вины", - сказал Балан. 
Печать избирательных бюллетеней
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Выборы 20 октября

По итогам всеобщих местных выборов, которые пройдут в Молдове 20 октября, должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

На пост примара Кишинева претендует 17 кандидатов. С полным списком можно ознакомиться здесь.

На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Кроме того, в четырех одномандатных округах 20 октября пройдут новые парламентские выборы - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европы.

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