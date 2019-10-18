"Дни виртуальной и дополненной реальности" пройдут в Кишиневе и Тирасполе

Лекторы мастер-классов - преподаватели российских вузов, осуществляющие подготовку IТ-специалистов, представители МИА "Россия сегодня", разработчики и руководители проектов в области виртуальной реальности и систем с использованием искусственного интеллекта.

КИШИНЕВ, 18 сен - Sputnik. В Кишиневе и Тирасполе 23 и 24 октября пройдут мастер-классы и практические занятия для школьников и студентов по виртуальной и дополненной реальности. Ведущие российские IT-специалисты расскажут о тенденциях развития современных технологий, продемонстрируют кейсы и научат делать первые цифровые проекты.

Проект "Дни виртуальной и дополненной реальности" реализуется Союзом "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" совместно с МИА "Россия сегодня" и АНО "Кибер страна" за счет гранта Федерального агентства по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

"Занятия направлены, в первую очередь, на развитие цифровых компетенций, демонстрацию самых интересных российских образовательных проектов и получение практических навыков реализации совместной проекторной работы", - сообщили в Российском центре науки и культуры. © Sputnik / Alexey Filippov "Ключевые тренды в современных медиа": первый мастер-класс от ведущих экспертов SputnikPro

Что расскажут на лекциях и мастер-классах

Программа состоит из лекции о перспективах развития технологий виртуальной и дополненной реальности, мастер-классов "Основы программирования на Unity. Разработка VR игры", "Основы программирования, компьютерных игр и виртуальной реальности" и демонстрационного урока-презентации VR проектов. Запланирован урок, который включает историю-реконструкцию "Валерка встречает Гагарина" в формате виртуальной реальности и VR-прогноз того, как будет выглядеть изнутри и снаружи первая международная лунная станция. "Участники выйдут на поверхность Луны в настоящем скафандре, прокатятся на луноходе и увидят со стороны солнечное затмение на Земле", - рассказали в РЦНК.

Кто будет читать лекции

Ведущие мастер-классов – преподаватели российских вузов, осуществляющие подготовку IТ-специалистов, представители Международного информационного агентства "Россия сегодня", разработчики и руководители проектов в области виртуальной и дополненной реальности и систем с использованием искусственного интеллекта из АНО "Кибер страна".

Где и когда?

"Дни виртуальной и дополненной реальности" в Кишиневе пройдут в теоретическом лицее имени Антиоха Кантемира 23 октября. Начало в 15.00.

В Тирасполе лекции и мастер-классы запланированы на 24 октября в Учебно-профориентационном центре. Начало в 15.00.

Приглашаются учащиеся старших классов и студенты лиценциата.

Интересующую информацию можно получить по телефону: 022 22-01-70.

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