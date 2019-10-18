Опасная дешевая рыба: итоги проверки обещают представить в течение недели

О любом нарушении, которое обнаружат специалисты Нацагентства продовольственной безопасности, они будут оповещать правительство и правоохранительные органы республики.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Специалисты Национального агентства продовольственной безопасности (НАПБ) проводят проверки в различных регионах республики после появления информации о том, что в большом количестве импортной замороженной рыбы были обнаружены паразиты. Об этом директор НАПБ Элла Малай заявила в начале заседания правительства в пятницу.

На прошлой неделе премьер Майя Санду сообщила, что с 20 августа по 4 октября этого года из 124 партий замороженной рыбы, импортированной в Молдову, 73 оказались заражены паразитами. Речь шла о дешевом ассортименте. Глава правительства тогда поручила НАПБ и Центру ветеринарной диагностики начать расследование.

Как пояснила гендиректор НАПБ, сразу после появления этой информации "был издан указ о начале служебного расследования, отстранен от должности руководитель лаборатории, создана специальная комиссия и изменен состав лаборатории".

В настоящее время в данной лаборатории работает аудиторская миссия. Все перечни анализов переданы и научной среде.

"Сейчас проводится работа в районах Молдовы. Инспекторы проводят проверки, в том числе на рынках. Надеемся, что к концу следующей недели будет завершено расследование, и мы представим окончательный отчет", - сказала Малай.

По ее словам, также найдены и внутренние недочеты, которые должны в дальнейшем устранить, чтобы улучшить систему контроля и четко отслеживать поставки продукции, начиная с момента попадания в страну и заканчивая ее появлением на столах потребителей.

"Должна быть транспарентность. О любом нарушении, которое вы обнаружите, попрошу информировать нас, органы прокуратуры и Национальный антикоррупционный центр. Очень важно назвать и название компаний, которые позволяют себе травить население и требовать деньги", - подчеркнула Санду.

Ранее Молдову всколыхнула шокирующая история, произошедшая в одном из детских садов Кишинева, который снабжался рыбой с червями, хлебом с мазутом и металлическими элементами, а также протухшим мясом. Тогда выяснилось, что этот случай оказался не единичным. Проблема поставок некачественных и просроченных продуктов питания в образовательные учреждения Молдовы дошла до Высшего совета безопасности.

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