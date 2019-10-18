Список ширится: восемь человек претендуют на пост генпрокурора Молдовы

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Восемь человек подали заявки в рамках конкурса на должность генпрокурора Молдовы. Об этом заявила в пятницу журналистам министр юстиции Олеся Стамате.

Эксклюзив: кто может стать новым генеральным прокурором в Молдове>>>

В конце сентября глава Высшей судебной палаты Анжела Мутузок заявляла, что процедуры, начатые ранее Высшим советом прокуроров в рамках конкурса по отбору кандидата на пост генерального прокурора Молдовы, прекращены. Это связано с тем, что 16 сентября депутаты утвердили изменения в закон о прокуратуре сразу в двух чтениях. Таким образом, 30 сентября Министерство юстиции инициировало процесс отбора кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы.

"Недавно получила информацию из отдела кадров, что на данный момент есть восемь заявок. Думаю, что правильно дождаться момента, когда будут поданы все пакеты документов, и в понедельник утром будет опубликован список тех, кто подал заявки на участие в конкурсе", - сказала Стамате.

Главное новшество в процессе выбора генпрокурора заключается в том, что теперь избрание будет проходить через несколько "фильтров".

Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).

Претенденты должны быть гражданами Молдовы, знать государственный язык, иметь 10-летний опыт в области права, из которых 5 лет работать прокурором или судьей или 8 лет трудиться адвокатом или следователем. Также в отношении кандидатов не должно быть установленной меры по судебной защите, не должно быть судимостей. У претендентов должно быть высшее образование в области права, они обязаны иметь управленческие качества.

Также в последние три года все претенденты не должны состоять в политических партиях, участвовать в политических мероприятиях. Еще в последние 6 месяцев они не должны были быть членами Высшего совета прокуроров.

В прошлом конкурсе по занятию должности генпрокурора участвовали семеро кандидатов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK