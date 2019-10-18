В Молдове на выборах 20 октября планируют протестировать новинку

Новшество будет опробовано на избирательных участках в одном из столичных секторов, ответственны за реализацию проекта - операторы на участках.

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Центральная избирательная комиссия внедрит в день выборов пилотный проект и тем самым протестирует систему идентификации избирателей на участках с помощью устройств, считывающих штрих-коды в удостоверениях личности. Об этом сообщили в пятницу в Центризбиркоме.

"Проект протестируют на избирательных участках №1-70 в столичном секторе Ботаника. Технология внесет вклад в автоматизацию ввода идентификационного номера избирателя в приложение "Явка на выборах", - сообщили в ЦИК.

В Центризбиркоме уточнили, что ответственными за реализацию будут операторы информационной системы "Выборы" на указанных участках.

Выборы 20 октября

В Молдове в воскресенье пройдут всеобщие местные выборы, а также новые парламентские выборы в четырех одномандатных округах.

По итогам всеобщих местных выборов должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

На пост примара Кишинева претендует 17 кандидатов. С полным списком можно ознакомиться здесь.

На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Кроме того, в четырех одномандатных округах 20 октября пройдут новые парламентские выборы - №17 в Ниспоренах, №33 в Кишиневе, №48 в Слободзее, Тирасполе и Бендерах, а также №50 на западе Европы.

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