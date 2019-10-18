Из реки Бык в Кишиневе хлам вывозили 25 мусоровозами

В акции по очистке русла и поймы приняли участие около 900 молодых людей, большинство из которых - ученики профессиональных школ.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Акция по очистке реки Бык прошла в Кишиневе при участии добровольцев и работников муниципальных служб.

По сообщению представителей примэрии Кишинева, за четыре часа работы из реки Бык и с прилегающей территории было эвакуировано до 300 тонн мусора и отходов.

Городские власти предоставили в распоряжение участников акции 25 мусоровозов. В акции приняли участие около 900 молодых людей, большинство из которых - ученики профессиональных школ.

В марте в Кишиневе также проводился субботник по очистке берегов реки, протекающей через Кишинев.

Реки Бык и Реут, являющиеся основными притоками Днестра, скоро исчезнут, если не восстановить их экосистему, ранее заявляли экологи. В течение нескольких лет различные участки реки Бык, протекающей через Кишинев, муниципальные службы пытаются очистить от грязи, мусора и ила.

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