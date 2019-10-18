Из реки Бык в Кишиневе хлам вывозили 25 мусоровозами

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Акция по очистке реки Бык прошла в Кишиневе при участии добровольцев и работников муниципальных служб.
По сообщению представителей примэрии Кишинева, за четыре часа работы из реки Бык и с прилегающей территории было эвакуировано до 300 тонн мусора и отходов.
В марте в Кишиневе также проводился субботник по очистке берегов реки, протекающей через Кишинев.
Реки Бык и Реут, являющиеся основными притоками Днестра, скоро исчезнут, если не восстановить их экосистему, ранее заявляли экологи. В течение нескольких лет различные участки реки Бык, протекающей через Кишинев, муниципальные службы пытаются очистить от грязи, мусора и ила.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK