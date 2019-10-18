К вам едет "ревизор": в Молдове появились фальшивые налоговые инспекторы

Жулики приходят на предприятия, представляясь налоговиками, и требуют денег за "сокрытие нарушений".

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Государственная налоговая служба (SFS) обратилась к гражданам и экономическим агентам с предупреждением - в Молдове орудуют фальшивые налоговые инспекторы.

Зарегистрирован целый ряд инцидентов, когда неизвестные люди, представляясь сотрудниками SFS, входят на предприятия и, выдавая себя за сотрудников налоговой службы, проводят "проверки", вымогая при этом деньги якобы за сокрытие выявленных нарушений.

Госналогслужба подчеркнула, что настоящие сотрудники налогового контроля обязаны показать перед началом проверки решение о производстве контроля

Единственное исключение здесь - контрольная закупка, когда документы предъявляются после, а не до начала контроля.

Если у вас возникли сомнения в том, что сотрудник налоговой инспекции настоящий, то SFS призывает уведомить об этом инциденте по телефонам: 0- 8000-1525 или 022 823 406, 068 433 990 (Управление внутренней безопасности и противодействия коррупции).

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