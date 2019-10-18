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Выборы в Молдове

В Молдове есть села, в которых за пост примара бьются только дамы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

В двух населенных пунктах в Кагульском и Криулянском районах только женщины зарегистрировались в качестве кандидатов на должность главы местной администрации.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. В коммуне Бошкана Криулянского района в избирательной гонке участвуют только женщины. В борьбе за пост примара на выборах сошлись представительницы блока ACUM, ПСРМ и Демпартии.

Профиль кандидатов на местных выборах в Молдове
© Sputnik / Moldova
Кандидаты на местных выборах: разница между 2015 и 2019-м

Исключительно женские имена будут и на выборах и в коммуне Бурлэчень Кагульского района. Здесь в выборах участвуют представительницы ПСРМ, "Нашей партии" и независимый кандидат.

В Молдове в воскресенье, 20 октября, пройдут всеобщие местные выборы, в ходе которых должны избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских. 

На всеобщих местных выборах откроют 1969 избирательных участков. Они будут работать 20 октября с 07.00 до 21.00. В зависимости от обстоятельств, время их работы будет возможно продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

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Теги:
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