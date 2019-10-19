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Избирательный участок. Архивное фото.

Форс-мажор по-молдавски: что делать, если вас нет в списках избирателей

© Sputnik / Stringer
Общество
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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (208)
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Sputnik Молдова

В подобных обстоятельствах не спешите огорчаться - проголосовать можно, в избирательном законодательстве предусмотрены варианты решения.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Граждане, не включенные в списки для голосования, вносятся в дополнительный список по предъявлении документа, подтверждающего факт их проживания на территории данного избирательного участка.

В этот же дополнительный список, содержащий фамилию и имя избирателя, дату и место рождения, последнее место проживания в Республике Молдова, государственный идентификационный номер (IDNP), вносятся и:

  • избиратели, прибывшие на избирательный участок с удостоверением на право голосования. Удостоверение на право голосования остается в участковом избирательном бюро и прилагается к дополнительному списку;
  • лица, содержащиеся на основании ордера на арест под стражей до вынесения судебного приговора; лица, осужденные к лишению свободы, в отношении которых приговор не является окончательным; лица, отбывающие наказание за правонарушение в виде ареста; лица, осужденные к лишению свободы окончательным судебным решением, которые находятся в пенитенциарных учреждениях;
  • избиратели, не имеющие регистрации по месту жительства или месту нахождения.

Заседание Парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Голосование проводится в день выборов с 7 до 21 часа. Участковое избирательное бюро обнародует сообщение о времени и месте проведения голосования не позднее чем за 10 дней до дня выборов.

Во время голосования запрещается закрывать избирательные участки и приостанавливать голосование, за исключением случаев массовых беспорядков, стихийных бедствий и других непредвиденных обстоятельств, которые ставят избирателей в опасное положение или делают голосование невозможным.

В этих случаях председатель участкового избирательного бюро может приостановить голосование не более чем на 2 часа, в течение которых он приведет помещение избирательного участка в соответствующее состояние или найдет другое помещение, уведомив об этом избирателей.

В случае невозможности возобновления через два часа голосования, приостановленного по указанным причинам, оно считается приостановленным на срок не более двух недель, а ЦИК в трехдневный срок назначает дату возобновления приостановленного голосования.

Лица, имеющие право присутствовать при голосовании, не могут быть принуждены покинуть помещение на время прекращения голосования.

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (208)

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Теги:
права, поиск, списки, избиратели, выборы


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