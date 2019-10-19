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Многоэтажный жилой дом

Не простят никого: тысячи владельцев квартир в Молдове могут быть наказаны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

В Государственной налоговой службе Молдовы предупредили, что законные санкции будут применены к тем владельцам недвижимости, которые сдают свои дома и квартиры без уплаты подоходного налога.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. В период с января по сентябрь текущего года в Молдове было зарегистрировано 9 тысяч 552 контракта по сдаче в аренду объектов недвижимости. Соответствующую информацию предоставили в Государственной налоговой службе Молдовы (ГНСМ).

Молдавские налоговики продолжают работу по привлечению к уплате подоходного налога всех тех граждан страны, которые пренебрегают требованиями законодательства, тем самым рискуя получить крупные штрафы. На данный момент удалось выявить 4 тысячи 122 таких "уклониста". 

За девять месяцев текущего года сотрудникам ГНСМ удалось собрать в бюджет страны от уплаты подоходного налога за аренду недвижимости 16 миллионов леев, что на 4,8 миллиона больше, чем за аналогичный период 2018-го. Рост налоговых сборов в бюджет из сектора аренды недвижимости составил 42,2%. 

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Между тем, с января по конец сентября нынешнего года было вписано 29 тысяч 400 штрафов на имя тех владельцев недвижимости, кто систематически уклонялся от уплаты налога. Суммы от взысканных штрафов и пени по отсроченной уплате налогов составили 118,7 тысячи леев. 

Во избежание штрафных санкций Налоговая службы страны вновь обратилась к тем арендодателям, которые еще не подчинились законодательным требованиям, с призывом выплачивать вовремя необходимые суммы.

Налог на сдачу недвижимости в аренду в Молдове составляет 7 процентов от полученного ежемесячно дохода, оплатить его можно в отделении ГП "Posta Moldovei", либо в коммерческих банках.

Арендодателей, которые не подчинится требованием властей, оштрафуют в соответствии с действующим законодательством.

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Теги:
продажа, Цена и стоимость, стоимость, квартиры, недвижимость


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