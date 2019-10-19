Союз офицеров Молдовы отметил 20-летие: президент поздравил людей в погонах

В столице, в Доме армии, прошло торжественное собрание, посвященное 20-й годовщине создания Союза офицеров Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Мероприятие, приуроченное к круглой дате, открыл председатель Союза офицеров, советник главы государства по вопросам обороны и безопасности, секретарь Высшего совета безопасности, генерал Виктор Гайчук. На торжественной церемонии присутствовали министр обороны Павел Войку, депутаты парламента и руководство Службы государственной охраны.

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил всех присутствующих со знаменательным событием, пожелал крепкого здоровья и мирного неба. Глава государства подчеркнул, что отставные и действующие офицеры служат опорой нашего государства, являясь его истинными патриотами и хранителями.

"Поблагодарил офицеров за большую работу, направленную на укрепление нашей государственности. Выразил уверенность в том, что, пока на страже Республики Молдова стоят такие достойные люди, нам удастся с честью выполнить все поставленные задачи", - написал президент на своей странице в соцсети Facebook.

В завершении своего выступления Додон поблагодарил офицеров за активное участие в мероприятиях по празднованию 660-летия Молдавского государства и 75-летия освобождения страны от фашистской оккупации.

Ряд офицеров Молдовы был удостоен орденов "Credința Patriei" ("За верность Родине") за многолетнюю и безупречную службу и высокие заслуги.

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