В Молдове открылись избирательные участки на выборах

Голосование в республике стартовало - главные факты о выборах, о том, какие права есть у избирателей, и что ждет нарушителей законодательства - в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах. Часть участков в Западной Европе, где определятся с депутатом по округу №50, откроются позже в связи с разницей часовых поясов.

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Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Избиратели будут голосовать только за членов совета и примаров административно-территориальной единицы, в которой они проживают. Если у избирателя имеются и место жительства, и место нахождения, в период действительности места нахождения он голосует по месту нахождения. © Sputnik / Miroslav Rotari Молдавские депутаты задумываются о досрочных выборах в парламент

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы, по итогам которых в парламенте республики появятся четыре новых депутата. Голосование пройдет в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Парламентарии, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты.

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса. Exit poll не предусмотрены.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц в размере 6-12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев). © Sputnik / Miroslav Rotari Эксперты прогнозируют низкую явку на выборах в Кишиневе

Такие разные бюллетени

Проживающие в ряде населенных пунктов Молдовы граждане на всеобщих местных и новых парламентских выборах получат по пять бюллетеней для голосования. Такое происходит впервые в республике. К примеру, жителям пригородов Кишинева, начиная от Трушен и заканчивая Сынжерой, где пройдут новые парламентские выборы, предстоит избрать примара своего населенного пункта, местных советников, столичного градоначальника, муниципальных советников и, соответственно, депутата по одномандатному округу.

В Ниспоренах люди получат один бюллетень для голосования за примара населенного пункта, где они проживают, второй – для местного совета, третий – для районного совета, а четвертый – дополнительный - для голосования за депутата по одномандатному округу.

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В Молдове, по данным ЦИК, будет сразу несколько населенных пунктов, где для участия в голосования зарегистрировался всего один кандидат. Это значит, что местные избиратели получат там самый короткий избирательный бюллетень.

А вот самый длинный бюллетень для голосования будет на выборах в муниципальный совет Комрата - 61 электоральный конкурент. Он отпечатан в виде брошюры. © Sputnik / Miroslav Rotari Где в Молдове будет самый длинный бюллетень на выборах 20 октября

Цена за один бюллетень варьируется от 0,39 до 0,69 лея, а "буклет" для голосования на выборах в муниципальный совет Комрата - примерно в три лея.

Всего тираж обошелся в 3,6 миллиона леев. Печать проводили в трех государственных типографиях.

Права избирателей

Право избирать имеют граждане Республики Молдова, достигшие на день выборов 18-летнего возраста, за исключением лишенных этого права в установленном законом порядке.

Не могут голосовать лица, признанные недееспособными вступившим в силу решением судебной инстанции. О наличии таких случаев министерство юстиции информирует примара, а после внедрения Государственного реестра избирателей – Центральную избирательную комиссию.

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