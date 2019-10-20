Откажется ли Молдова от перехода на зимнее время: предложение президента

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вынес на общественное обсуждение вопрос возможного отказа Молдовы от перехода на зимнее время. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

Глава государства обратил внимание на то, что поступают многочисленные вопросы граждан республики о том, рассматривают ли в Молдове возможность отказа от перехода на зимнее время, как это сделали в Европейском Союзе.

В марте 2019 года Европейский парламент постановил отменить переход на зимнее время с 2021 года. Таким образом, стрелки часов в странах ЕС будут в последний раз переведены на один час вперед в последнее воскресенье марта 2021 года.

В 2011 году это сделали Россия и Беларусь. В 2016 году от зимнего времени отказалась Турция. Грузия и Казахстан аналогично поступили в 2005 году, четыре республики Центральной Азии – еще в начале 90-х годов. Армения отменила переход на летнее время в 2012 году.

В настоящее время Украина тоже рассматривает возможность отмены зимнего времени с 2021 года.

"Все бывшие советские республики, все важнейшие торгово-экономические партнеры Республики Молдова отказались от практики перевода стрелок или рассматривают такую возможность. В связи с этим считаю необходимым вынести на общественное обсуждение вопрос, считают ли граждане необходимым, чтобы парламент принял законопроект об отказе от перехода на зимнее время", - написал президент.

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