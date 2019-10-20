У граждан Молдовы во Франции забрали детей: решением вопроса занялся президент

Через несколько недель Игорь Додон в соответствии с графиком отправится с рабочим визитом в Париж и лично навестит эту семью.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обратился к своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону с просьбой оказать содействие в возвращении в семью детей граждан Молдовы, которых отобрали у родителей и отправили в Центр временного размещения. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Крайне тронут ситуацией, в которую попали наши сограждане, недавно переехавшие жить во Францию. У них отобрали детей и поместили в Центр временного размещения детей, а родителям дают возможность увидеть их лишь раз в 10 дней", - отметил президент.

Додон отметил, что как президент страны, он "обязан защищать интересы каждого гражданина Республики Молдова вне зависимости от места его проживания"

"Решил лично вмешаться в процесс урегулирования создавшейся ситуации, подписав официальное письмо президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону с просьбой оказать содействие в возвращении детей в семью", - добавил глава государства.

Додон добавил, что через несколько недель в соответствии с рабочим графиком отправится с визитом в Париж и лично навестит эту семью.

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