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выборы примара в Кишиневе

Первые заявления политиков после голосования на выборах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Андрей Нэстасе, Павел Филип, Дорин Киртоакэ и Марина Таубер - в числе первых проголосовавших на выборах в молдавской столице.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Кандидат от блока ACUM в примары Кишинева Андрей Нэстасе заявил журналистам, что проголосовал за будущее молдавской столицы и подчеркнул, что на этот раз никто не посмеет аннулировать результаты выборов.

"Пришел на выборы с самыми хорошими мыслями о Кишиневе и пригородах. Голосовал за граждан этой страны в целом и граждан Кишинева, голосовал за будущее, потому что уверен, что с этого дня мы победим прошлое, наполненное ложью", - сказал журналистам Нэстасе.

По его мнению, "начиная с сегодняшнего дня, кишиневцы докажут, что все мы хотим изменений в лучшую сторону. Мы хотим благосостояния, справедливости и лучшей жизни".

"В этот раз никто не посмеет аннулировать выборы. Самая жесткая санкция, которую мы можем реализовать в отношении тех, кто в прошлом году аннулировал выборы, это массовый выход на выборы", - добавил Нэстасе. 
Местные выборы в Молдове.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В свою очередь, глава Демпартии Павел Филип полагает, что в молдавской столице примара выберут по итогам первого тура.

"У меня есть вера в то, что в Кишиневе появится настоящий управленец, который будет заботиться об этом городе. Голосовал и за команду, которая будет поддерживать инвестиционные проекты. Учитывая, сколько кандидатов у нас есть, думаю, что будет второй тур", - сказал Филип.

А вот бывший столичный градоначальник Дорин Киртоакэ назвал своей главной мотивацией сегодняшнего участия в выборах – призвать всех граждан Кишинева прийти и проголосовать.

"Хочу, чтобы каждый житель Кишинева и пригородов проголосовал и тем самым высказался, каким путем и с каким человеком во главе мы будем двигаться дальше. Мои шансы – в руках кишиневцев. Они могут решать только так, как хотят. И тогда шансы у всех кандидатов равны", - заявил Киртоакэ.

В свою очередь, вице-председатель Партии "Шор" Марина Таубер "отдала свой голос за развитый, ухоженный, чистый, красивый, белый и светлый Кишинев. За отремонтированные и современные дороги, свет на всех улицах и улочках нашей столицы, ухоженные скверы и парки, комфортные зоны отдыха, детские площадки, чистоту и чистый воздух, грамотные архитектурные решения, удобные парковочные места и самое главное заботу о нас, жителях Кишинева".

Корреспонденты Sputnik Молдова ведут текстовую трансляцию из Кишинева, но наблюдают  также и за ситуацией в других регионах. Оперативная информация будет поступать на нашу ленту.

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