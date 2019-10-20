На выборах в Молдове уже зафиксированы первые нарушения

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Один избирательный участок в Кишиневе открылся с 40-минутной задержкой из-за опоздания председателя электорального бюро. Об этом заявил на пресс-конференции директор программ Promo-lex Павел Постикэ.

"К 08.30 от наблюдателей были зарегистрированы 56 заявлений об инцидентах. Есть единственный случай позднего открытия участка. Речь об участке №148 в Кишиневе, который открылся на 40 минут позже из-за опоздания председателя электорального бюро. Но жалоб на это от избирателей не поступало", - сказал Постикэ. © Sputnik / Miroslav Rotari Что сейчас происходит на участках - онлайн-репортаж

По его словам, другой тип нарушений – присутствие рекламных материалов в радиусе 100 метров от избирательных участков. Наблюдатели Promo-lex будут настаивать на том, чтобы эту рекламу в течение дня убрали.

"Есть три случая несоответствующего пломбирования урн для голосования – на Чеканах, Ботанике и в Крикова", - добавил Постикэ.

Кроме того, по его словам, есть "неприятный аспект с работой камер, которые должны были включить при открытии участков, а затем отключить до подсчета итогов".

Также эксперт отметил, что явка практически за три часа работы, чуть более 5%, - довольно низкая. Он выразил надежду, что люди в течение дня начнут голосовать более активно.

Выборы в Молдове

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Всего в республике созданы 1969 участков. Центризбирком отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней для голосования. За выборами следят 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы, по итогам которых в парламенте республики появятся четыре новых депутата. Голосование пройдет в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Парламентарии, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты. В ходе новых парламентских выборов на избирательных участках, которые находятся за границей, граждане Молдовы смогут проголосовать и на основании паспорта с истекшим сроком действия.

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц в размере 6-12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

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