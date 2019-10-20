Политики продолжают голосовать на выборах: что сказал Чебан

Еще один кандидат в мэры молдавской столицы проголосовал - Ион Чебан хочет, чтобы Кишинев стал визитной карточкой республики.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Кандидат в примары Кишинева от Партии социалистов Ион Чебан проголосовал на выборах за то, чтобы молдавская столица стала лучше. Об этом он заявил журналистам.

"Проголосовал, чтобы город развивался, чтобы он был ухоженным, красивым, чистым, современным и комфортным. Знаю, что возможно, чтобы он был хорош и для самых маленьких и для взрослых. Проголосовал, чтобы наша столица стала визитной карточкой нашей республики, чтобы дети здесь чувствовали себя счастливыми, молодежь имела рабочие места, а пожилые люди имели достойную старость. Кишинев должен стать лучше", - сказал Чебан. © Sputnik / Miroslav Rotari Первые заявления политиков после голосования на выборах

Выборы в Молдове

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Всего в республике созданы 1969 участков. Центризбирком отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней для голосования. За выборами следят 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы, по итогам которых в парламенте республики появятся четыре новых депутата. Голосование пройдет в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Парламентарии, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты. В ходе новых парламентских выборов на избирательных участках, которые находятся за границей, граждане Молдовы смогут проголосовать и на основании паспорта с истекшим сроком действия.

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц в размере 6-12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

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