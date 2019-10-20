Додон рассказал, что должен сделать проигравший на выборах в Кишиневе

Глава государства рассказал, почему важно активно голосовать на выборах, и отметил, что главные соперники за кресло мэра Кишинева должны будут поздравить победителя, вне зависимости от того, кем он будет.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что от голосования на выборах зависит, кто будет делать жизнь в каждом населенном пункте лучше. Об этом глава государства заявил журналистам.

"Хочу призвать всех граждан Молдовы быть сегодня активными, вне зависимости от населенного пункта, где они живут. От этого голосования многое зависит. Голосование на местных выборах проходит раз в четыре года. От вашего голоса зависит, кто будет управлять и делать жизнь в вашем населенном пункте лучше", - заявил Додон. © Sputnik / Miroslav Rotari На выборах в Молдове уже зафиксированы первые нарушения

Что касается голосования в Кишиневе, то глава государства подчеркнул, что проголосовал за примара – профессионала.

"Нам нужен человек, который знает, что нужно Кишиневу. Уверен, что в столице вещи изменятся к лучшему. Все мы хотим, чтобы город был чистым, чтобы безопасность граждан была на более высокого уровня", - добавил Додон.

Президент также отметил, что вне зависимости от того, кто победит на выборах в молдавской столице, оппонент должен будет принять это и поздравить его.

"Думаю, что никто не должен будет обижаться, ни один, ни второй. В этот раз на выборах граждане чувствуют себя свободнее. Когда будет подсчет голосов и определится победитель, будет хорошо, чтобы его оппонент поздравил с победой. Как президент, позвоню победителю и поздравлю его. Позвоню и проигравшему, он должен будет найти в себе силы", - сказал Додон. © Sputnik / Miroslav Rotari Первые заявления политиков после голосования на выборах

Глава государства также считает, что "человек, который получит право управлять Кишиневом, должен будет отказаться от всех политических игр и даже выйти из партии".

Выборы в Молдове

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Всего в республике созданы 1969 участков. Центризбирком отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней для голосования. За выборами следят 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы, по итогам которых в парламенте республики появятся четыре новых депутата. Голосование пройдет в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Парламентарии, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты. В ходе новых парламентских выборов на избирательных участках, которые находятся за границей, граждане Молдовы смогут проголосовать и на основании паспорта с истекшим сроком действия.

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц в размере 6-12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

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