Спикер и премьер проголосовали на выборах: каким они видят будущее столицы

Председатель парламента ждет, что примаром станет хозяйственник, знакомый со всеми проблемами столицы, а глава кабмина считает, что в первую очередь новый градоначальник должен начать борьбу с коррупцией.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная заявила журналистам, что проголосовала на выборах за кандидата, который будет настоящим хозяйственником.

"Проголосовала за генерального примара Кишинева, которого, уверена, выберут по итогам первого тура, который будет настоящим хозяйственником, будет заботиться о всех жителях Кишинева, того, кто знает все проблемы города. Мы ждем того, кто не будет использовать место примара, как трамплин в своей дальнейшей политической карьере", - сказала Гречаная. © Sputnik / Miroslav Rotari За кого проголосовал президент Молдовы?

По ее словам, жителям муниципия "нужен примар, который будет заботиться не только о Кишиневе, но и о других населенных пунктах".

"Кишинев должен быть городом для всех, городом, которым можно гордиться и с которого можно брать пример – чистые улицы, тротуары, парки. Уверена, что люди сделают правильный выбор", - заключила спикер.

В свою очередь, премьер правительства Молдовы Майя Санду отметила, что пришла на выборы, потому что ей важно, как будет выглядеть Республика Молдова в дальнейшем будущем.

"Хочу призвать всех граждан выйти на голосование. Нам нужны честные люди на всех государственных должностях, в том числе - в местной администрации", - сказала Санду.

По ее словам, правительство может помочь гражданам Молдовы, если они выберут честных людей, которые будут заниматься интересами граждан.

"В столице много накопившихся проблем, потому что до этого ею безответственно управляли. Хочу видеть ответственного, смелого борца, потому что первая вещь, которую надо сделать в Кишиневе, - объявить войну коррупции. И второе – этого примара должен поддерживать ответственный совет, а не тот, который будет создавать препятствия или бойкотировать работу", - сказала глава кабмина. © Sputnik / Miroslav Rotari Что сейчас происходит на участках - онлайн-репортаж

Выборы в Молдове

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Всего в республике созданы 1969 участков. Центризбирком отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней для голосования. За выборами следят 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы, по итогам которых в парламенте республики появятся четыре новых депутата. Голосование пройдет в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Парламентарии, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты. В ходе новых парламентских выборов на избирательных участках, которые находятся за границей, граждане Молдовы смогут проголосовать и на основании паспорта с истекшим сроком действия.

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц в размере 6-12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

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