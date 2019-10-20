ЦИК: явка на всеобщих местных выборах в Молдове ниже, чем в 2015 году

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Явка к 13.00 на всеобщих местных выборах в Молдове превысила 20%, что ниже, чем в 2015 году. Об этом заявил в ходе брифинга председатель Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил.

"Избирательный процесс проходит согласно установленным процедурам без значительных инцидентов, которые бы влияли на проведение выборов. К настоящему моменту выразили голос свыше 20% от всех тех, кто ожидается сегодня у урн для голосования. Если сравнивать с предыдущими выборами 2015 года, то тогда к этому времени проголосовали порядка 25% избирателей. В Кишиневе к 13.00 проголосовали порядка 14%", - сказал Чимил. © Photo : Live: явка на выборах в Молдове

Опоздание в 40 минут

По словам главы Центризбиркома, ведомство запросило объяснения у председателя одного из избирательных участков в Кишиневе, который начал работу с опозданием в 44 минуты. Как отметил Чимил, представитель бюро объяснил задержку технической проблемой машины.

Речь идет об участке №148 в Кишиневе, который открылся позже из-за опоздания председателя бюро. Но жалоб на это от голосующих не поступало.

Выборы в парламент

Что касается новых парламентских выборов, то в избирательном округе №17 явка составила порядка 12 тысяч избирателей, №33 – 9 тысяч, №48 - более 600 человек, а в №50 – примерно 2 тысяч 300. Самые активные избиратели, как отметили в ЦИК, находятся в Италии и в Румынии. К слову, добавил глава ЦИК, очередей на электоральных участках за границей нет.

"Обращаем внимание, что в день выборов строго запрещена агитация. Это не касается информации, уже размещенной в интернете и на афишах, рекламных панно", - сказал Чимил.

Выборы в Молдове

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Всего в республике созданы 1969 участков. Центризбирком отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней для голосования. За выборами следят 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы, по итогам которых в парламенте республики появятся четыре новых депутата. Голосование пройдет в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Парламентарии, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты. В ходе новых парламентских выборов на избирательных участках, которые находятся за границей, граждане Молдовы смогут проголосовать и на основании паспорта с истекшим сроком действия.

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц в размере 6-12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

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