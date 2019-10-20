Выборы примара Кишинева: что говорят наблюдатели от МПА СНГ

Представители экспертной группы международных наблюдателей от МПА СНГ в комментарии Sputnik рассказали о том, как проходят выборы в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Выборы в Кишиневе проходят организованно, заявил в комментарии Sputnik заместитель директора Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской ассамблеи СНГ (МИМРД МПА СНГ) Сергей Караваев.

"На тех участках, которые успели мы посетить в Кишиневе, отмечаем явку примерно от 12 до 15% в среднем. Говорить о том, какая это явка, пока очень рано, потому что всего- навсего 13.00", - сказал Караваев.

По его словам, выборы проходят организованно.

"ЦИК и избирательные комиссии других уровней сделали все. Те участки, которые мы посетили, отмечаем, что выборы проходят очень организованно. Организаторы голосования сделали все, чтобы голосование проходило в соответствии с избирательным законодательством Республики Молдова", - сказал Караваев.

Как отметил начальник отдела по работе с филиалами МИМРД МПА СНГ Роман Амбурцев, наблюдение экспертами организации на двух избирательных участках в Кишиневе началось с 06.45.

"Сейчас мы посмотрели работу больше 10 бюро. Видим, что голосует достаточно пожилое население, достаточно много маломобильных граждан. И не везде мы видим удобные для них условиях для голосования – не везде мы видим пандусы, где-то есть ступеньки внутри участков. Этот момент мы отмечаем и укажем в своих документах", - заявил Амбурцев. © Sputnik / Miroslav Rotari ЦИК: явка на всеобщих местных выборах в Молдове ниже, чем в 2015 году

По его словам, в целом посещенные ими электоральные участки открылись вовремя, они оборудованы, комиссии обучены. "С точки зрения проведения избирательного процесса, не видим нарушений", - добавил собеседник.

Выборы в Молдове

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Всего в республике созданы 1969 участков. Центризбирком отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней для голосования. За выборами следят 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы, по итогам которых в парламенте республики появятся четыре новых депутата. Голосование пройдет в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Парламентарии, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты. В ходе новых парламентских выборов на избирательных участках, которые находятся за границей, граждане Молдовы смогут проголосовать и на основании паспорта с истекшим сроком действия.

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц в размере 6-12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

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