Когда абсолютно нечего есть: кто приходит в социальные столовые Кишинева

Бесплатная еда предоставляется ежедневно, в рабочие дни. Как правило, в такие столовые приходят пенсионеры.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. В Кишиневе действует пять муниципальных столовых для малоимущих. Кроме того, горячие обеды раздают благотворительные организации, которые спонсируются частными лицами.

Опрятные, воспитанные, с двумя высшими образованиями

Принято считать, что посетители социальных столовых - это люди, опустившиеся на низшую ступень социальной лестницы: бездомные и крепко пьющие граждане. Однако, этот миф рассеивается при первом знакомстве с теми, кто приходит за миской горячего супа в столовую фонда Regina Pacis. Большинство посетителей - приятные в общении пенсионеры, которым не хватает денег на самую простую еду. Как рассказала жительница Кишинева Евгения Чабан, ее пенсия составляет 887 леев. Этого достаточно лишь для того, чтобы прокормиться в течение недели. Поэтому без социальной столовой она выжить ей сложно.

"Пенсионный развод": как в Молдове экономят на пенсионерах и инвалидах>>>

"Еду, которую здесь выдают, я делю на два раза. Сначала ем суп. Второе оставляю на потом. И все равно, я не наедаюсь. Спасибо Богу, что нас кормят с понедельника по пятницу. А что купить на субботу-воскресенье, надо думать", - поделилась Чабан.

Как отметила другая посетительница столовой, Валентина Тукан, она также старается растянуть одну порцию на несколько приемов, и даже отложить кое-что на выходной день.

"Бывает, что делим, и даже оставляем на следующий день. Это позволяет нам существенно сэкономить. Здесь очень приличные порции. А когда нет еды, мы не шикуем. Покупаем по чуть-чуть",- рассказала пенсионерка.

По словам сотрудников фонда, посетители столовой - люди, честно трудившиеся всю жизнь. У некоторых из них есть два высших образования.

Меню простое, но полноценное

Общественные организации и муниципальные столовые кормят малоимущих обедами, состоящими минимум из двух блюд. Первое – это, как правило, суп, чорба или борщ. На второе подают каши, макароны, а также белковые продукты - рыбу, мясо, отварные яйца или недорогой сыр.

"Это старые люди, им не нужно слишком калорийного питания. Тем не менее, обед достаточно сытный", - рассказала координатор одной из социальной столовой Мария Бутнарюк,

Как отметила руководительница главного управления социального обеспечения и здравоохранения примири Кишинева Татьяна Бучарски, бесплатными обедами от муниципалитета кормят граждан, которые подали заявления в соответствующие службы.

"Так как многие посетители являются престарелыми или людьми с ограниченными возможностями, мы постарались упростить правила подачи документов. Для этого нужно заявление, копия удостоверения личности и удостоверения. Мобильный работник делает оценку документов, составляет список получателей", - рассказала Бучарски.

Чиновница также добавила, что в человек может воспользоваться этой услугой, предоставляемой примэрией один раз в триместр в течение календарного месяца за исключением выходных. Ежедневные расходы на питание на одного человека составляют 28 лев в день. На учете у муниципальных служб находятся 1200 получателей бесплатных обедов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK