Выборы в Молдове: наблюдатели выявили порядка 200 нарушений

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Порядка 200 нарушений выявлено к обеду на выборах, которые проходят в Молдове 20 октября. Об этом заявил на пресс-конференции директор программ Promo-lex Павел Постикэ.

"К 13.30 от наблюдателей были зарегистрированы 176 инцидентов. Удалось к настоящему моменту проанализировать 150 инцидентов", - сказал Постикэ. © Sputnik / Miroslav Rotari Выборы примара Кишинева: что говорят наблюдатели от МПА СНГ

По его словам, выявлен всего один случай необоснованного приостановления процесса голосования. "Речь идет об избирательном участке №11/22 Чимишлия-Градиште. В 11.05 объявили о закрытии участка по причине того, что не работает системы "Выборы". Двери были закрыты. Избирателей не пускали, но уже через 10 минут проблему устранили. Хорошо, что ни один избиратель не отказался от голосования и остался у избирательного бюро", - пояснил он.

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Как сказал эксперт, другой тип нарушений – присутствие рекламных материалов в радиусе 100 метров от избирательных участков. Наблюдатели Promo-lex выявили 15 таких случаев. Зафиксировано еще столько же случаев электоральной агитации в день выборов. Кроме того, выявлено 5 эпизодов с подкупом избирателей.

Кроме того зарегистрированы и первые случаи массового подвоза людей к электоральным участкам. Всего подобных нарушений выявлено 9.

Выборы в Молдове

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Всего в республике созданы 1969 участков. Центризбирком отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней для голосования. За выборами следят 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы, по итогам которых в парламенте республики появятся четыре новых депутата. Голосование пройдет в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Парламентарии, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты. В ходе новых парламентских выборов на избирательных участках, которые находятся за границей, граждане Молдовы смогут проголосовать и на основании паспорта с истекшим сроком действия.

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц в размере 6-12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

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