Выборы в местные органы власти: как голосуют жители Молдовы

Вести с полей, или как голосуют граждане Молдовы на выборах 20 октября: кто проявляет большую активность в процессе голосования.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 15.00 в целом по республике к урнам пришли более четверти внесенных в список избирателей. Если быть точнее, то 592 тысячи человек. Такие данные приводятся на официальном сайте ЦИК.

Активнее остальных голосуют граждане в возрасте 56-70 лет. На их долю приходится порядка 39% от общего числа жителей страны, которые уже исполнили свой гражданский долг (или более 300 тысяч человек). На втором месте находятся лица возрастной категории 41-55 лет. Таких к урнам вышло примерно 196 тысяч (или 24,81%). А вот молодежь не проявляет активность. В целом по стране проголосовало всего 5,89% граждан в возрасте 18-25 лет.

© Photo: Центральная избирательная комиссия Явка по Молдове на выборах 20 октября. Данные на 15.00

В Кишиневе минимальный двадцатипятипроцентный показатель явки пока не преодолен. На 15.00 в столице проголосовали всего 158 тысяч с небольшим граждан. Активнее гражданскую позицию выражают женщины, чем мужчины. Как и по стране в Кишиневе активнее голосуют люди в возрасте 56-70 лет (59 тысяч 114 человек). Самая пассивная категория - молодежь (7 тысяч 332 человек).

Явка по Кишиневу на выборах 20 октября. Данные на 15.00

Международные наблюдатели также отмечают, что в Кишиневе активнее голосуют пожилые жители столицы.

Выборы в Молдове

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Всего в республике созданы 1969 участков. Центризбирком отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней для голосования. За выборами следят 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы, по итогам которых в парламенте республики появятся четыре новых депутата. Голосование пройдет в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Парламентарии, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты. В ходе новых парламентских выборов на избирательных участках, которые находятся за границей, граждане Молдовы смогут проголосовать и на основании паспорта с истекшим сроком действия.

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц в размере 6-12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

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