Явка на всеобщих местных выборах в Молдове превысила 30%

В Центризбиркоме рассказали о регионах страны, где избиратели голосуют активнее остальных и наоборот.

КИШИНЕВ, 20 окт – Sputnik. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, на 16.00 в целом по республике к урнам пришли более 30% внесенных в список избирателей - около 880 тысяч человек. Такие данные приводятся на официальном сайте ЦИК.

Активнее остальных голосуют граждане в возрасте 56-70 лет. На их долю приходится порядка 38% от общего числа жителей страны, которые уже исполнили свой гражданский долг (или свыше 333 тысяч человек). А самыми пассивными по-прежнему остаются молодые люди до 25 лет. Таких к урнам вышло примерно чуть больше 54 тысяч (или 6,18%).

В сравнении с остальным регионами страны пассивно голосуют в самых крупных городах Молдовы - Кишиневе и Бельцах. В молдавской столице явка к 16.00 составила 24,37%, а в Бельцах - 25,32%. Активнее голосуют в Дондюшанах, где явка составляет 40,03%, в Окнице - около 40%, в Резине - 38% с лишним.

Выборы в Молдове

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Всего в республике созданы 1969 участков. Центризбирком отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней для голосования. За выборами следят 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы, по итогам которых в парламенте республики появятся четыре новых депутата. Голосование пройдет в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Парламентарии, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты. В ходе новых парламентских выборов на избирательных участках, которые находятся за границей, граждане Молдовы смогут проголосовать и на основании паспорта с истекшим сроком действия.

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц в размере 6-12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

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