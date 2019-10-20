Битва за Кишинев: интрига, гражданский долг и нарушения

Главная изюминка выборов в столице заключается не только в ответе на вопрос, кто победит, но и закончится ли все в первом туре, или хозяин в городе появится со второй попытки.

Кто-то коллекционирует дорогой алкоголь, монеты и редкие марки, а я - печати в паспорте о посещении избирательных участков. Ни разу с тех пор, как получила право голоса, то есть с 18 лет, не пропустила ни одного референдума или кампании по выборам. То есть могу смело сказать, что вместе со всеми избирателями, политическим классом и государственным аппаратом несу ответственность за происходящее в стране.

Кто-то коллекционирует монеты, редкие марки, а я - печати в паспорте об участии в выборах #Молдова pic.twitter.com/TaNS1pBmA4 — Zimbelskaia (@Zimbelskaia) October 20, 2019

​На участке, где голосую, меня узнают. Это уже традиция – расспросить о нарушениях, настроениях и явке.

Главная интрига этих выборов мэра заключается не только в том, кто победит, но и хватит ли одного тура. Или все-таки понадобятся две попытки.

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В прошлом году за должность столичного градоначальника боролись Ион Чебан и Андрей Нэстасе, но результаты выборов были отменены судом. В итоге городом рулили чиновники с приставкой "и.о". Но именно Чебан и Нэстасе считаются фаворитами нынешней избирательной гонки. К ним самое пристальное внимание. И, кстати, обоих суд обязал уничтожить предвыборные листовки, газеты и баннеры, на которых изображены Штефан чел Маре и здание столичной мэрии. Только они рискнули использовать образ самой масштабной молдавской исторической фигуры, но потом оба решению суда подчинились.

Этому городу нужен мэр-хозяйственник

Проблем в городе много. Разбитые дороги во дворах, раскуроченные тротуары, хаотичная парковка, кромешная темнота в спальных районах.

Все это недвусмысленно бросается в глаза. Избиратели все как один уверены: Кишиневу нужен хозяйственник!

Виктор Вадимович дал напутствие новой городской власти: Верните в мэрию все разворованные деньги, чтобы можно было нормально работать! pic.twitter.com/2vnk994Ju7 — Sputnik Молдова (@sputnikmoldru) October 20, 2019

​Традиционный опрос избирателей, которые все-таки пришли на выборы (явка в этом году, стоит отметить не самая высокая), превратился в ругание предыдущей власти, перечисление проблем и проклятия коррупционеров. Это в принципе логично. Что они, горожане, измученный столичными проблемами, еще могут сказать?..

Почему все-таки стоит идти на выборы?

По сути ответ прост – в надежде на обычную, нормальную жизни. По словам кишиневца Григория Добана, важно наконец покончить с коррупцией в мэрии и взяться за работу.

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Примерно о том же рассуждал другой житель столицы Виктор Вадимович. Он даже дал напутствие новой городской власти:

"Верните в мэрию все разворованные деньги, чтобы можно было нормально рулить городом! Как можно делать дороги, детские площадки и латать тротуары, когда нет денег?"

Какие же выборы без нарушений?

О нарушении на избирательном участке № 57 корреспонденту Sputnik рассказала Наталья Липская, национальный наблюдатель. Оказывается, по адресу одного из избирателей был прописан еще один, неизвестный ему человек.

"Мы зафиксировали нарушение, передали данные в ЦИК. Хозяин квартиры утверждал, что никто кроме него не прописан. Дальше будет идти разбирательство", - пояснила Липская.

А по словам директора программ Promo-lex Павла Постикэ, на некоторых участках были обнаружены агитационные материалы в радиусе 100 метров. А это запрещено. Наблюдатели будут настаивать на том, чтобы эту рекламу в течение дня убрали.

"Есть три случая несоответствующего пломбирования урн для голосования – на Чеканах, Ботанике и в Крикова", - добавил Постикэ.

Кроме того, по его словам, есть "неприятный аспект с работой камер, которые должны были включить при открытии участков, а затем отключить до подсчета итогов".

Всего к этому часу Promo-lex зафиксировали, как они считают, 200 нарушений.

Был случай, когда опоздал к открытию участка его председатель. А в Чимишлии-Градиште не работала в первые минуты система "Выборы".

"В 11.05 объявили о закрытии участка по причине того, что не работает системы "Выборы". Двери были закрыты. Избирателей не пускали, но уже через 10 минут проблему устранили. Хорошо, что ни один избиратель не отказался от голосования и остался у избирательного бюро", - пояснил Постикэ.

Как говорят профессиональные наблюдатели: нарушения на участках происходят всегда. Это и опыт, и труд, и часть электорального процесса. Главное, чтобы нарушения не повлияли на результаты голосования.

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

Как голосовали первые лица страны, а также кандидаты, были ли зарегистрированы нарушения – обо всем этот читайте в текстовой трансляции на Sputnik Молдова, а также в специальном сюжете.

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