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Свадьба, иллюстративное фото.

Выборы с музыкой - в Комрате молодожены после ЗАГСа пришли на голосование

CC0 / Pixabay / Pexels
Общество
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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (243)
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Sputnik Молдова

Для кого - простой выходной день, а для кого - еще и свадебное торжество: новобрачные в столице гагаузской автономии решили исполнить свой гражданский долг сразу после того, как официально стали мужем и женой.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Утром - загс, днем - голосование, вечером - свадьба. В Комрате на избирательный участок, расположенный в лицее Третьякова, пришли молодожены, сообщает новостной сайт gagauzinfo.md.

Голосование молодоженов проходило весело, с собой они привел целый оркестр, который исполнял известные гагаузские и молдавские народные песни, а люди, которые также голосовали в эту минуту, радостно встретили такую торжественную импровизацию. 

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Публикация от Новостной портал (@gagauzinfo.md)

На участок в день свадьбы пришли Иван Герчогло и Людмила Будак, которые утром 20 октября зарегистрировали свой брак. Чтобы не откладывать голосование в долгий ящик, они решили исполнить свой гражданский долг перед свадебным торжеством, намеченным на вторую половину дня.

Информацию о голосовании новобрачных подтвердили и в избирательной комиссии, и в окружном совете АТО Гагауз-Ери.

Выборы в Молдове

В воскресенье, в 07.00 в Молдове открылись избирательные участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских, которые проводятся в четырех одномандатных округах.

Кишиневцы рассказали, за что отдали свой голос на выборах
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Кишиневцы рассказали, за что отдали свой голос на выборах

Гражданам Молдовы на местных выборах предстоит избрать 898 примаров (мэров) и 11 580 советников на четырехлетний срок.

Всего в республике созданы 1969 участков. Центризбирком отпечатал 7,8 миллионов бюллетеней для голосования. За выборами следят 1600 национальных и 145 международных наблюдателей.

В то же время 20 октября 2019 года в четырех одномандатных округах пройдут новые парламентские выборы, по итогам которых в парламенте республики появятся четыре новых депутата. Голосование пройдет в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Парламентарии, избранные в этих округах во время выборов 24 февраля 2019 года, ранее сложили свои мандаты. В ходе новых парламентских выборов на избирательных участках, которые находятся за границей, граждане Молдовы смогут проголосовать и на основании паспорта с истекшим сроком действия.

Профиль кандидатов на местных выборах в Молдове
© Sputnik / Moldova
Кандидаты на местных выборах: сейчас и раньше

Участки будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

ЦИК обращает внимание, что в день выборов запрещена любая агитация. Этот запрет не распространяется на уже размещенную ранее в интернете и на афишах информацию.

Ранее парламент Молдовы утвердил решение о возврате к штрафам за электоральную агитацию в день выборов. Таким образом, это нарушение повлечет наложение штрафа на физических лиц в размере 6-12 условных единиц (300-600 леев), а на должностных лиц или кандидатов на выборах - от 24 до 30 у.е. (1200-1500 леев).

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Тема:
Местные выборы в Молдове - 2019 (243)

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Теги:
голосование, молодожены, Гагаузия, выборы


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