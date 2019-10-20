Выборы с сюрпризом: изберут ли примара Кишинева с первого раза

Низкая явка, как показатель проблем в стране, ожидания избирателей и прогнозы дальнейшего развития событий. Читайте в обзоре Sputnik, как проходит голосование 20 октября в Молдове.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. В Молдове проходят всеобщие выборы в местные органы власти. Хотя голосование развернулось по всей стране, основная интрига - в Кишиневе. За пост столичного градоначальника борются 17 кандидатов самых разных политических взглядов. Некоторые эксперты уверены, что столице удастся избрать примара не с первого раза, другие прогнозируют возможные сюрпризы. О том, как проходит голосование, чего ждут от выборов жители столицы, а также о том, удастся ли избрать градоначальника с первой попытки, читайте в обзоре Sputnik.

Низкая явка, или почему люди голосуют вяло

В целом всеобщие местные выборы показали, что люди все меньше интересуются политикой. Избиратели крайне неохотно приходят на электоральные участки, чтобы выполнить свой гражданский долг. Особенно это заметно по самым крупным городам Молдовы – Кишиневу и Бельцам. Вечером явка избирателей по стране так и не подобралась к показателям за 2015 год.

"Люди устали от политики, и нынешние выборы доказывают это положение дел. Надеемся, что явка будет все-таки высокой", - заявил политолог Корнелиу Чуря.

Он подчеркнул, что нынешние местные выборы проходят после смены власти в Молдове.

"Думаю, что мы наблюдаем стабилизацию политической жизни после продолжительного кризисного периода", - заявил собеседник.

Эксперт считает, что, в целом, выборы проходят в спокойной атмосфере за исключением случаев выбывания из избирательной гонки двух кандидатов на пост примара Кишинев.

Чего ждут от выборов жители столицы Молдовы

Как и всегда, избиратели надеются, что выборы принесут перемены и рассчитывают, что их голос повлияет на судьбу Кишинева.

"Чтобы в городе был хозяин, чтобы что-то изменилось к лучшему, те же дороги. Все чтобы было получше. И, конечно, немаловажно то, что все зависит от самих кишиневцев. Все, что делается, это надо как-то беречь", - пояснила одна из наших собеседниц.

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Другие рассказали, что далеко не во всех кандидатах видят честность, поэтому на этих выборах отдали голос за того, который, по их мнению сможет сдержать слово.

"Голосовал за честность. Все всё обещают, и постоянно происходит одно и то же. Уже не знаешь, во что верить, если честно. Уже вся моя уверенность в наших политиков ушла", - сказал один из респондентов.

Но нашлись и те, кто решил не принимать участия в выборах примара столицы.

"Не пошла на выборы. Просто не знаю, за кого из кандидатов голосовать... Лица-то все те же. Вот и решила посвятить выходной семье - сейчас прогуливаемся с детьми", - заявила в комментарии Sputnik жительница столицы.

Почему женщины голосуют активнее мужчин

Согласно данным Центризбиркома, самые сознательные избиратели – женщины. Они активнее голосуют на выборах в местные органы власти.

Такая тенденция, по мнению политолога Сергея Манастырлы, объясняется тем, что представительниц слабой половины человечества осталось в стране больше, чем мужчин.

"Мужчины по большей части находятся на заработках. В селах продолжаются сельскохозяйственные работы, и многие мужчины заняты в поле. Ну и тот факт, что после Второй мировой на территории стран бывшего СССР демографическая доля женщин серьезно превышает долю мужчин. Эта демографическая яма так и не была преодолена. А последние 25 лет демократии только ее усугубили", - считает эксперт.

У молодежи свои проблемы

По мнению политтехнолога Яна Лисневского, молодежь всегда была более пассивна. "Молодежь думает о других проблемах. Они не видят решение своих вопросов именно в политическом выборе. Как бы политики не старались привлечь молодежь, пока они не станут модными или, выражаясь на языке молодежи, "классными", они не получат голоса молодых людей", - сказал эксперт.

На вопрос о том, есть ли тенденции, что молдавские политики станут "модными и классными", эксперт отметил, что "нет".

"Политики должны быть наказаны. Мы всегда говорили о политической культуре. По моему мнению, когда гражданин видит, что избирательная кампания базируются только на обвинениях и грязных технологиях, они просто не должны голосовать за таких политиках. Когда политики один раз, второй, третий не получат эти голоса, то они начнут задумываться, что стоит расти в профессиональном уровне", - добавил Лисневский.

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Отличительные черты этих выборов

По мнению Манастырлы, если сравнивать всеобщие местные выборы 2015 и 2019 годов, то голосование "проходит в различных политических системах". Он напомнил, что в 2015 году было совершенно четкое противостояние правящей Демократической партии и оппонирующим ей Партии "Платформа DA от проевропейской оппозиции и ПСРМ от левой оппозиции, а сейчас кандидаты от социалистов и платформы представляют собой власть.

"Сам дискурс противостояния власти и оппозиции, который мог бы мобилизовать общество, дать избирателям этот эмоциональный накал, всего этого сейчас нет. По сути, мы наблюдаем, как кандидаты от разных компонентов власти между собой пытаются поделить Кишинев, Бельцы и другие города и районы страны", - отметил эксперт.

А будет ли второй тур?

Самый животрепещущий вопрос на настоящий момент, удастся ли избрать примара Кишинева с первой попытки. Лисневский в комментарии Sputnik рассказал, что "существуют некоторые предпосылки, что будут сюрпризы в первом туре".

"Ошибки, допущенные буквально в последние три дня, именно они и могут повлиять", - сказал эксперт.

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Политолог подчеркнул, что пока рано говорить о вероятности второго тура, так как еще идет голосование.

"Но, скорее всего, будет второй тур. Но есть много сигналов, что могут быть сюрпризы. В какой степени эти сюрпризы будут, мы не можем знать. Потому что оба кандидата от власти, оба кандидата стремились максимально привлечь свой электорат", - добавил собеседник.

То, что есть вероятность второго тура выборов в Кишиневе, считает и политолог Корнел Чуря. "Во второй тур, вероятнее всего, выйдут два кандидата", - добавил он.

Новые парламентские выборы

В этот же день проходят новые выборы, по итогам которых в законодательном органе республики появятся четыре новых депутата. Голосование проходит в избирательных округах №17 (Ниспорены), №33 (Кишинев), №48 (Слобозия, Бендеры и Тирасполь) и №50 (Западная Европа). Явка на этих выборах тоже низкая.

Молдавская диаспора, которая ранее активно голосовала в странах Евросоюза и СНГ, 20 октября, в рамках проходящих всеобщих местных выборов, проявила значительно более низкую вовлеченность, чем в предыдущие годы.

"Значение диаспоры в выборном процессе было сильно переоценено в ходе президентских выборов 2016 года и парламентских выборов в феврале текущего. За рубежом проживает не такая значительная часть политически активного населения страны, как традиционно считают проевропейские политики", - отметил эксперт.

Эти граждане значительно оторваны от вопросов политической жизни страны. Да и местные выборы не являются поводом для них, чтобы проявлять повышенную активность, считает собеседник.

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"Что интересно, и по 50-му западному одномандатному округу, где предстоит переизбрать депутата парламента, не наблюдается активное участие в выборах. Фактически, мобилизацией диаспоры, как это происходило на президентских и парламентских выборах, в преддверии 20 октября никто не занимался", - подытожил политолог.

Участки на всеобщих местных выборах и новых парламентских будут открыты до 21.00. В зависимости от ситуации время их работы могут продлить максимум на два часа, чтобы позволить стоящим в очереди избирателям реализовать свое право голоса.

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